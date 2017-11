Víctimas del Terrorismo piden prohibir el homenaje a la etarra fallecida Belén González Peñalva

A través de un comunicado, la AVT ha explicado que, de realizarse este acto, supondrá una "exaltación de toda la trayectoria terrorista" de la fallecida, que perteneció a la infraestructura del comando Madrid, estuvo implicada en numerosos atentados, en el secuestro de Diego Prado y Colon de Carvajal y en el asesinato de cinco personas: tres militares, un policía y un ciudadano americano.

Asimismo, sostiene que la organización de ese acto supondría una "humillación" hacia todas las víctimas con las que, según la AVT, los miembros de la banda terrorista no tuvieron la "humanidad" que ahora reclama Sortu para el resto de condenados por delitos de terrorismo.

En el texto de la convocatoria del homenaje se alude a ensalzar toda una vida "dedicada a la lucha... feminista, por los trabajadores vascos y por la liberación de Euskal Herria". Sin embargo, la AVT ha recordado que la etarra solo llegó a cumplir 10 años (seis en Francia y cuatro en España) de los más de 700 a los que había sido condenada por cometer dos secuestros, un asesinato y un atentado en el que murió una persona. Además, han recalcado que se le concedió la "prisión atenuada" en 2009 por padecer una enfermedad incurable, por lo que pudo cambiar la cárcel por su propio domicilio.

Por esos motivos, la asociación ha pedido que se prohíba el homenaje en Lazkao a González Peñalva, que falleció en la pasada madrugada del 16 de noviembre a consecuencia de un cáncer.

Por su parte, Sortu ha reiterado su reclamación de que se ponga "en libertad" a todos los presos "gravemente enfermos" y a los que han deseado que vuelvan al País Vasco "vivos y con todos sus derechos". No obstante, la AVT ha indicado que se está pidiendo la "humanidad" que los etarras no tuvieron con sus víctimas y han aclarado que desde la organización estarán "vigilantes" para que no se den "situaciones de impunidad tan dolorosas para las víctimas y tan perjudiciales" para el Estado de derecho.