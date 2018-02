Víctimas del accidente de Spanair entregan 70.000 firmas para que el Congreso abra mañana una comisión de investigación

La presidenta de la citada Asociación, Pilar Vera, ha explicado a los periodistas que con esas firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, pretenden que el PP, el PSOE, Ciudadanos, el PNV y el Grupo Mixto "no tengan miedo" a conocer la "verdad" de lo que sucedió en ese siniestro, que se cobró la vida de 154 personas, y respalden este martes la creación de esa comisión.

"Que pongan algo más que voluntad, que pongan el compromiso que tiene la asociación por el bien común y se rompa de una vez por todas el axioma de cuando en este país no se saber algo, se abre una comisión de investigación", ha apuntado.

EVIDENCIAR LA "MENTIRA"

Vera ha asegurado que van a pelear "con las pocas fuerzas" que les quedan para demostrar que la verdad está "de quien ha puesto los muertos", y para evidenciar la "mentira" del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que "exoneró de toda culpa" al Ministerio de Fomento que en su día ocupaba Magdalena Álvarez.

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que estará este martes presente durante la discusión de la iniciativa, ha dicho que espera que la futura comisión parlamentaria de investigación sirva para "despertar la memoria" a todos sus diputados porque, ha subrayado, "un país que no corrige las causas de la muerte de 154 personas está condenado a repetirlo".

Pero también, ha añadido la diputada canaria de Unidos Podemos Carmen Valido, para "depurar las responsabilidades políticas", si las hubiera, y para corregir las actuales deficiencias del sistema de seguridad aéreo con el fin de evitar un accidente como el de Spanair, "que es la tragedia tipo de cómo se hicieron mal las cosas".

El primer Pleno del nuevo periodo de sesiones será el encargado de decidir si abre o no esa comisión de investigación. Todos los grupos apoyaron su inclusión en el orden del día de este martes salvo el PP, que se abstuvo al considerar que, una década después, "no tiene mucho sentido" pedir responsabilidades políticas de ese accidente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

PP Y PSOE LO RECHAZARON EN 2017

Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, justificó su posición señalando que su partido no se opone a la creación de esa comisión porque las víctimas consideran que "las cosas no están suficientemente esclarecidas", pero recalcó que si el PSOE la apoya, él no se iba a erigir "en defensor de Magdalena Álvarez", que se ocupaba de la cartera de Fomento en el momento del accidente.

En marzo de 2017, tanto PP como PSOE rechazaron una crear esa comisión, a instancias de Coalición Canaria, en el Senado. La postura de los socialistas llevó entonces a Pedro Sánchez, que se encontraba en plena campaña de primarias, a escribir un tuit en el que apuntaba que sus compañeros debían haber votado a favor de que se investigue ese accidente.

A falta de que el Pleno ratifique la creación de la comisión, en su iniciativa Unidos Podemos propone que este órgano trabaje durante un periodo de seis meses --prorrogable en caso de acuerdo-- y que esté integrado por tres representantes del PP, tres del PSOE y tres de Unidos Podemos y dos de cada uno de los demás grupos parlamentarios.