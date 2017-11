Vila: Si esto acaba bien, los catalanes podrán votar en un referéndum futuro

El exconseller de Empresa Santi Vila ha señalado esta noche que "si al final esto acaba bien acabará con un referéndum en el que los catalanes puedan votar" y ha subrayado que "cree que en un momento dado se encontrarán las complicidades políticas para encauzar este conflicto"..

Vila, en declaraciones en el programa "El Objetivo" de La Sexta, ha manifestado que habrá algún momento en que las formaciones políticas se pregunten si esto se va a arreglar desde los juzgados, desde las cárceles.

El exconseller, que dejó el Gobierno catalán antes de que el Parlamento declarara unilateralmente la independencia el 27 de octubre, ha asegurado que no ha tirado la toalla a nivel político y ha afirmado que "en política lo único que no puedes poner en juego es tu reputación."

"Yo no me voy a ir a ningún otro partido ni encabezaré ninguna tipo de lista que no sea la de mi partido", ha afirmado, y ha matizado que si las circunstancia actuales no cambiarán "no tendría sentido que él participara en las elecciones.