Villacís: Hemos elegido el camino más largo, pero ya somos alternativa

Ciudadanos eligió el camino "difícil" y el más largo para crecer, pero también "el más seguro", sostiene la secretaria de Política Municipal, Begoña Villacís, quien cree que su partido con un proyecto bien armado y "no cortaplacista" está en la casilla de salida para poder gobernar.

"Nos hemos ganado el derecho a ser alternativa", dice en una entrevista a Efe cuando queda poco más de un año para las elecciones municipales y autonómicas, en las que Ciudadanos espera superar con creces su marca local -77 Alcaldías, 1.527 concejales y 750 grupos municipales-.

Están ya poniendo a punto su programa electoral para dar el salto a las grandes ciudades, explica la que es además portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, consciente de que cuánta más fuerza tengan en las capitales de provincia y otras ciudades importantes mejor se visualizará la marca de Cs de cara a las generales de 2020.

Animados por la victoria en Cataluña y las encuestas, que les han dado un subidón a nivel general pero también en todas las ciudades, la dirigente del partido naranja no tiene dudas en que superarán con creces el listón del 6,55 por ciento de los votos conseguidos en las municipales de 2015.

Si bien con las listas aún no se han puesto y no se pondrán hasta principios del año que viene, la secretaria de Política Municipal está segura de que no ocurrirá como en las elecciones anteriores cuando se les coló algún que otro candidato poco adecuado para los 'estándares de excelencia' del partido.

Entonces, con la urgencia de expandirse territorialmente bajaron la guardia, pero ahora ya tienen la suficiente experiencia para evitarlo, explica Villacís, que considera suficientes los "mecanismos" de control que han establecido para filtrar a los aspirantes, empezando por las primarias.

En todo caso, Villacís está centrada en diseñar una propuesta que evidencie claramente cuáles son las "ventajas" de Cs frente al resto de partidos, señala, presumiendo de estar haciendo un trabajo de oposición "muy exigente" ante el bipartidismo y también ante "experimentos" que suponen, por ejemplo, Barcelona En Comú o Ahora Madrid.

Según detalla, el eje de la política de Cs es el propio ciudadano y por eso, las medidas naranjas que harán valer para las municipales tendrán mucho que ver con "limpiar las calles de verdad", mejorar la seguridad, la regeneración urbana y erradicar la "okupación", un problema que, según Villacís, se está agravando en ciudades como Madrid.

Quieren también "devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado" con una bajada de los impuestos, recordando que mientras en la capital las arcas municipales tienen superávit, muchas familias lo están pasando mal.

En estos tres años largos que han tenido para prepararse y poder crecer a nivel autonómico y local, Ciudadanos tiene claro que no darán ni un paso atrás en su idea de mantener un único mensaje en todos los territorios, con los matices obligados de cada zona.

Por eso, no se plantean cambiar una coma de su discurso en Cataluña, donde tan buenos resultados les ha dado en las elecciones autonómicas de diciembre, tan buenos -subraya- que si éstos se extrapolaran a la ciudad de Barcelona, la portavoz en el Ayuntamiento, Carina Mejías, sería hoy la alcaldesa.

Tampoco tienen en mente modular sus ataques contra la singularidad fiscal del País Vasco y Navarra pese a los malísimos resultados que obtuvieron en 2015, ya que no tienen ni un concejal navarro y tan solo uno en Euskadi, en Getxo (Vizcaya).

Y no lo van a hacer porque, como señala Villacís, están seguros de que mientras un partido mantenga "intactos" sus fundamentos y valores tendrá "más credibilidad, reconocimiento y confianza".

El cupo vasco y navarro es "injusto e insolidario" para el resto de los ciudadanos y su formación no va a "vender" a los españoles por "un puñado de apoyos" como ha hecho el PP.

No hace falta adecuar el discurso, lo que hay que hacer es "explicar mejor las cosas", añade convencida de que penetrar en las dos comunidades de régimen foral "es cuestión de tiempo".

Tendrán también que explicarse mejor en otros territorios donde los resultados en 2015 fueron bastante flojos, entre ellos Galicia (1,92 por ciento de los sufragios), Cantabria (3,28 por ciento) y Canarias (3,97 por ciento).