Villacís lamenta que 7 millones de catalanes dependan de la asamblea de la CUP

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que 7 millones de catalanes tengan que estar pendientes de lo que decida una asamblea de la CUP, en la que "nadie sabe lo que puede pasar", y ha subrayado que esta situación demuestra que "ni siquiera el independentismo está unido".

"Es evidente que no tienen una hoja de ruta, que no van a ninguna parte", ha declarado Villacís a la prensa tras participar en una carrera popular en Madrid, donde ha recordado que los catalanes votaron mayoritariamente en las urnas a un partido constitucionalista (Cs) y por eso no merecen "que su futuro se decida en una asamblea de la CUP".

La portavoz de Cs ha lamentado que esta situación "ya la hemos viviendo" antes, y mientras los partidos independentistas están en este debate, los catalanes "siguen teniendo los mismos problemas de paro o listas de espera que el conjunto de los españoles".

"Pero no tienen un gobierno que esté pendiente de los problemas del conjunto, sino que está pendiente de unos pocos, que además están determinados a seguir en eso porque es como se ganan el pan: dividiendo a la sociedad", ha apuntado.

Cataluña, ha seguido diciendo, no puede estar en esta situación "eternamente", y debe volver "a la normalidad, a recuperar el Estatut y la democracia".

Respecto a la manifestación de Tabarnia, Villacís ha admitido que "simpatiza" con este movimiento porque "resulta una parodia" del independentismo, un "espejo" en el que se pueden mirar los políticos independentista. "Es bueno que el humor salga de vez en cuando para que todos abramos los ojos y nos demos cuenta del absurdo de la situación".