Villarejo dice que Cataluña no tiene derecho a decidir ni a autodeterminarse

El exfiscal Carlos Jiménez Villarejo ha afirmado hoy que Cataluña no tiene derecho "a decidir" ni a "autodeterminarse" en un acto donde se ha reclamado una alternativa electoral que defienda "la unidad de los pueblos" desde la izquierda.

Jiménez Villarejo, que fue fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y fiscal Anticorrupción, ha participado en un acto en el centro cívico 'La Sedeta' de Barcelona convocado por el Foro de las Izquierdas no Nacionalistas para reclamar la no participación en el referéndum sobre la independencia de Cataluña del próximo domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El acto, al que han asistido unas doscientas personas, ha comenzado con el himno republicano y ha finalizado con el canto de la internacional socialista tras las intervenciones del exsecretario general del PCE Francisco Frutos, el exdiputado de Cs Antonio Robles y la portavoz de Recortes Cero Nuria Suárez.

Jiménez Villarejo, que también fue eurodiputado de Podemos aunque renunció muy pronto, ha asegurado que el referéndum de independencia busca "eludir los efluvios de la corrupción por parte de una clase dominante que está destruyendo el estado democrático y el estado de derecho y convirtiendo Cataluña en un páramo".

Y se ha mostrado además convencido de que "entre todos" se está avanzando por construir una izquierda que "no sea complaciente".

Por su parte, el exsecretario general del PCE, Francisco Frutos, ha abogado por plantear una reforma constitucional para exigir "una serie de derechos sociales y laborales que no se cumplen" y plantear al mismo tiempo una "solución territorial para una España federal, republicana y con perspectiva socialista".

Frutos, que ha tachado a los independentistas de "fanáticos descerebrados", ha pedido además a quienes no son independentistas que no ejerzan de "palanganeros", además de abogar por reconstruir la izquierda en Cataluña, que "navega y no sabe adónde va".

En esa misma línea, la activista de Recortes Cero Nuria Suárez ha concluido el acto pidiendo que se abra paso "una alternativa que defienda la unidad del pueblo y de todas las regiones de España".

También la periodista feminista Lidia Falcón ha considerado "detestable, triste y desesperante" la "campaña infame" de los "supremacistas catalanes" para dividir a una ciudadanía "presa del síndrome de Estocolmo" que se ha dejado arrastrar por la intención de "separar a las regiones ricas de las regiones pobres".