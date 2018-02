Villegas (Cs), ante un acuerdo entre ERC y Puigdemont: "Los catalanes no quieren una Cataluña a medias"

En su intervención en la II Jornada de Cargos Electos de Ciudadanos Andalucía en Córdoba, acompañado por el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, Villegas ha declarado que "los separatistas no saben si ponerse de acuerdo o no, y parece que ahora han llegado a algo que llaman un acuerdo a medias, que no se sabe muy bien lo que es, entre ERC y Carles Puigdemont".

Frente a ello, ha subrayado que su formación y los catalanes "no quieren ningún acuerdo a medias", sino "una sociedad catalana unida", algo que "se va a defender con Inés Arrimadas a la cabeza, siendo el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña y con más fuerza que nunca", ha remarcado.

En este sentido, ha expresado que Cs ha demostrado que "se puede ganar a los viejos partidos y los separatistas, y se ha hecho donde más difícil resulta, en Cataluña".

Al respecto, el secretario general de la formación naranja ha destacado que "Ciudadanos ha demostrado que, poniendo encima de la mesa propuestas serias y teniendo un liderazgo que es capaz de explicar el proyecto, se les puede ganar allí donde es más difícil, como es Cataluña".