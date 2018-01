Villegas dice que Rajoy debería fijarse menos en Ciudadanos y centrarse en atajar el separatismo o la precariedad

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este martes que la prioridad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería ser atajar el independentismo en Cataluña o la precariedad laboral, en vez de pensar en cómo combatir políticamente a la formación naranja.

"Este país lo que necesitaría es un Gobierno que haga frente al problema del separatismo y a la precariedad laboral y que tenga como prioridad esos problemas que tienen los ciudadanos; si la prioridad del señor Rajoy es ir a por un partido político con el que además tiene un acuerdo de investidura", entonces "se equivoca", ha declarado en rueda de prensa en el Congreso.

Villegas considera que entre los objetivos del líder del PP no están impulsar las reformas que España necesita o "liderar un nuevo proyecto de país", y que esto es precisamente lo que pretende hacer Ciudadanos.

En su opinión, se ha producido un "agotamiento del sistema bipartidista" tras 40 años de gobiernos de PP y del PSOE, y el "hartazgo" de muchos españoles hace que ahora voten a otras formaciones, como Cs.

EL PSOE DEBE REFORMULAR SU REFORMISMO

Además, ha calificado de "curioso" que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, "quiera aparecer como reformista" pese a que su partido no impulsó una serie de medidas cuando pudo hacerlo desde La Moncloa.

"Si las reformas del señor Pedro Sánchez van hacia romper España o hacia la España plurinacional, en la que es nación cualquier comunidad autónoma que decida serlo y no se sabe qué país es España", quizá "tendría que reformular su reformismo", ha manifestado, abogando por un proyecto reformista, regenerador y que refuerce la cohesión.

Por otro lado, el dirigente de la formación naranja ha reprochado al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que "mezcle" la exigencia de Ciudadanos de que la senadora 'popular' imputada por delitos de corrupción abandone su escaño con la negativa del Tribunal de Cuentas a dar el visto bueno a la contabilidad de Cs de 2015.

EL PP LANZA "CORTINAS DE HUMO"

"El PP intenta lanzar cortinas de humo para no asumir su responsabilidad y no apartar a los imputados por corrupción", ha afirmado, expresando su esperanza de que esta vez los 'populares' no "arrastren los pies" durante semanas o meses defendiendo "lo indefendible" antes de reclamar el acta a la senadora Pilar Barreiro.

Villegas ha reiterado que si Rajoy "es una persona de palabra y cumple sus pactos", tendrá que pedir el escaño a Barreiro, citada a declarar como investigada ante el Tribunal Supremo en relación con la trama Púnica, ya que así lo exige el pacto de investidura que ambos partidos firmaron en 2016.

"Mientras no esté apartada, ese acuerdo queda congelado, porque no nos fiamos de alguien que no cumple con sus pactos, y difícilmente vamos a llegar a nuevos acuerdos", incluido "el de los Presupuestos Generales del Estado", ha recalcado sobre el preacuerdo para que Cs vote a favor de las cuentas de 2018.