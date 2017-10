Villegas: los demócratas no podemos estar esperando a que el PSOE se decida

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha dicho hoy que no se trata de "fiarse o no de los socialistas" pero los demócratas no pueden estar esperando a que el PSOE se decida, "Pedro Sánchez se aclare o haga sus cálculos de aritmética en clave política partidista".

En una entrevista en Los desayunos de TVE, Villegas ha insistido en que sería mejor actuar en consenso pero "si Sánchez no quiere estar en el consenso, el Gobierno debe actuar".

Villegas ha subrayado la necesidad de que los poderes políticos "actuemos y la pelota está en el tejado del Ejecutivo. Que se actúe, que se restituya la situación democrática de Cataluña y se dé una salida a esta situación".

Ha comentado que Ciudadanos plantea la aplicación del artículo 155 para convocar elecciones para dar una salida democrática pero "lo que no sirve es mirar para otro lado y no hacer nada y esconderse detrás de fiscales y jefes".

Villegas también ha valorado que ayer el Rey hablara "con firmeza y mucha claridad de lo que está sucediendo en Cataluña, pero también se lanzó un mensaje de esperanza".

El dirigente de Ciudadanos ha subrayado que el Rey ha transmitido un mensaje de que se va a superar la situación, volver a la normalidad democrática "y que los poderes públicos vamos a actuar para conseguir eso".

Sobre el artículo 155, Villegas ha dicho que la decisión se debería haber tomado ya y cuanto más tiempo pierda el Gobierno en actuar más dificultades se va encontrar "y más difícil va ser implementar esa actuación".

"Esta situación tan complicada necesita de un impulso político y el Gobierno es el único que puede darlo", ha dicho.

En relación a la imputación del jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, Villegas ha señalado que cuando las autoridades públicas se ponen fuera de la democracia es normal que se investigue y que se diriman responsabilidades penales.