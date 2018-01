Villegas dice que no le preocupa la estrategia del PP contra Cs y le aconseja ocuparse de los problemas de los españoles

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que no le preocupa la estrategia que pueda llevar a cabo el PP para frenar el ascenso de Ciudadanos en las encuestas electorales, y le ha aconsejado que se ocupe sobre todo de ver cómo resuelve los problemas de los españoles.

"No nos preocupan los planes del PP; nosotros crecemos porque hacemos un buen trabajo en las instituciones", porque "damos respuesta a las necesidades de los ciudadanos" y porque "además somos un partido con una idea clara de España", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Desde su punto de vista, esos son los motivos por los que la formación naranja ha ido ganando apoyo entre los ciudadanos hasta situarse en algunos sondeos por encima del PP y del PSOE en número de votos. "Vamos a insistir en esa estrategia y no preocuparnos tanto de qué hacen el PP, el PSOE o Podemos", ha manifestado.

Villegas considera que a los 'populares' les iría mejor si hicieran como Ciudadanos y sus principales objetivos fueran "frenar a los separatistas, el paro, la precariedad laboral o la falta de competitividad de la economía española".

"No soy nadie para dar consejos al PP, ni mucho menos me los va a aceptar y va a mejorar, pero lo normal sería que un partido que tiene problemas y que baja en las encuestas mire hacia dentro y piense qué está haciendo mal para perder la confianza de los ciudadanos, y no mirar hacia fuera y ver cómo va a frenar a otro partido", ha señalado.

LAS ELECCIONES AÚN ESTÁN LEJOS

De todas formas, el secretario general de Cs ha indicado que las próximas elecciones generales aún están "muy lejos" y que su partido seguirá trabajando para consolidar el crecimiento que le dan ahora las encuestas.

Y si, cuando llegue el momento, se confirman en las urnas esas previsiones, entonces cree que la pregunta ya no sería "a quién va a apoyar Ciudadanos", si al PP o al PSOE, sino "qué apoyos puede recabar Ciudadanos para que Albert Rivera presida al próximo Gobierno de España".

Por otro lado, Villegas ha celebrado que el sondeo de Gad3 que publica este viernes el diario 'ABC' refleje que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, es la dirigente política más valorada por los españoles ante el desafío soberanista, por encima incluso de Rivera.

Según ha afirmado, eso es un "éxito" de Arrimadas, pero también del partido y de su presidente, que apostó por ella como candidata a la Presidencia de la Generalitat cuando él decidió dejar el Parlament para dar el salto a la política nacional.

LA SENADORA BARREIRO DEBE DIMITIR

Por último, el 'número dos' de Ciudadanos ha vuelto a pedir al PP que aparte de su escaño a la senadora Pilar Barreiro, que este lunes ha declarado ante el Tribunal Supremo como investigada por varios delitos de corrupción en relación con la trama Púnica.

"Reiteramos la exigencia de que esta senadora del PP deje el acta para cumplir el acuerdo de investidura que el PP firmó con Ciudadanos", ha subrayado. Según ese pacto, por el cual el partido naranja apoyó la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, los imputados por corrupción política deben abandonar sus cargos públicos.

Villegas ha recalcado que "el PP está incumpliendo y el acuerdo está congelado hasta que cumpla", y le ha advertido de que los españoles ya están "cansados de un Gobierno que arrastra los pies" en la lucha contra la corrupción y de un presidente que "incumple la palabra dada".