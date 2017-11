Villegas responde a Sánchez que "no se tome tan a pecho" las encuestas y que no se ponga "nervioso"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha respondido a la acusación del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que el partido naranja "es el Vox de la política española", y le ha pedido que "no se tome tan a pecho" las encuestas, que no se ponga "nervioso" y que le diga al líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, que no repita un tripartito tras las elecciones del 21 de diciembre.