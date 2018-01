Vox pedirá que se aporten a la causa del 'procés' en el Supremo los mensajes de Puigdemont a Comín

Fuentes de la acusación popular han destacado que estos mensajes pueden ser de interés para la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que por tanto solicitará al medio de comunicación que los ceda para su estudio.

Según ha informado el programa de Ana Rosa de Telecinco este miércoles, el expresidente catalán fugado en Bruselas (Bélgica) asegura en varios mensajes que "el plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico, es histórico" .

Los 'SMS' fueron captados durante un acto en Lovaina (al este de Bruselas), al que acudió y donde intervino Comín, alrededor de las 20.30 horas de este martes. En ellos, Puigdemont le dijo al exconsjero que supone que tiene claro que "esto se ha terminado" y remarca: "Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana".

"No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años ya proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común", dice Puigdemont. "Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia", concluye.