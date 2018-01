Ximo Puig entrega el lunes el premio Broseta a Societat Civil Catalana

El president Ximo Puig hará entrega el próximo lunes en el Palau de la Generalitat del premio Convivencia que la Fundación Manuel Broseta ha concedido a Societat Civil Catalana por fomentar el espíritu de convivencia que defiende la fundación en el tejido social de Cataluña.

La concesión del vigésimo sexto premio Convivencia, que concede la Fundación Manuel Broseta en memoria de este político asesinado por ETA en 1992, y que convoca en colaboración con la Obra Social "La Caixa", fue acordada por el jurado el pasado 29 de noviembre.

Según señaló entonces el presidente de la Fundación, Rafael Ferrando, este premio reconoce la labor de la Societat Civil Catalana por fomentar el espíritu de convivencia en el ámbito regional.

"En estos momentos, en una sociedad como la catalana, es importante que haya gente que reivindique la convivencia dentro de la misma", indicó Ferrando.

De la candidatura de la Societat Civil Catalana se destacó el compromiso de esta organización por una Cataluña "abierta, plural y genuinamente democrática, y plenamente integrada en España y en la Unión Europea".

Esta entidad ya fue reconocida en 2014 por el Parlamento Europeo con el Premio Ciudadano Europeo, han indicado fuentes de la Fundación Broseta.

Este año han formado parte del jurado la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la consellera de Sanidad, Carmen Montón; la rectora de la Universidad Católica de Valencia, Asunción Gandía; la presidenta del Grupo Tragsa, Elvira Rodríguez; el decano del Colegio de Notarios de la Comunidad Valenciana, Francisco Cantos; y el exintendente del Palau de Les Arts Reina Sofía Davide Livermore.

El Premio, dotado con 12.000 euros y una estatua conmemorativa diseñada por el escultor valenciano Anzo, se hará efectivo este lunes, coincidiendo con la fecha del aniversario del asesinato del jurista y catedrático universitario Manuel Broseta a manos de ETA.

Tras conocer que se les había concedido este premio, desde Societat Civil Catalana se afirmó que supone "un gran privilegio" y se agradeció el gesto a la Fundación Manuel Broseta "y a todos" los que les acompañan "en este camino a la convivencia y la concordia".

El hecho de que sea el president valenciano, el socialista Ximo Puig, quien entregue el premio en el Palau de la Generalitat ha suscitado críticas entre algunos miembros de la coalición Compromís, socia de Gobierno del PSPV-PSOE.

El secretario autonómico de Empleo y dirigente de Compromís, Enric Nomdedéu, criticó ayer en Twitter lo que considera "un error no forzado".

"Una fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer. Pero no en el Palau -de la Generalitat- y no con el president entregando los premios. Creo que es un error no forzado", aseguró.

En la última edición, el premio Convivencia recayó en el expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors, en reconocimiento a su labor en propiciar la incorporación de España a la Unión Europea.

En anteriores ediciones fueron premiados el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, la doctora Pilar Mateo, la reina Sofía, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el expresidente francés Nicolás Sarkozy y las Damas de Blanco, entre otros.