Yolanda Barcina y Miguel Sanz, entre los comparecientes en la comisión de investigación de Caja Navarra

La comisión de investigación sobre la desaparición de Caja Navarra iniciará su fase de comparecencias el próximo 13 de abril. Están previstas 19 comparecencias a lo largo de nueve sesiones, todas ellas en viernes y abiertas a los medios de comunicación, con vistas a alcanzar la fase de conclusiones el 30 de junio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la comisión de investigación, Unai Hualde, tras una reunión en la que las siete formaciones parlamentarias han acordado por unanimidad el plan de comparecencias propuesto por la presidencia de la comisión.

Entre las personas que han sido llamadas a declarar se encuentran los ex presidentes del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, el ex director general de la CAN, Enrique Goñi, o el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad bancaria, José Antonio Asiáin.

Unai Hualde ha destacado que las personas citadas "tienen la obligación de comparecer" en la comisión de investigación. "Otra cosa es la obligación de declarar en el caso de personas que estén incursas en procedimientos penales como investigados", ha precisado.

Ha explicado que "el ritmo de la comisión ha venido dada por los propios grupos parlamentarios y las propias necesidades de documentación que han ido solicitando". "Cuando esta comisión arranca en 2016 uno de los objetivos es que el tiempo no sea impedimento para conseguir toda la información que sea necesaria que no se pudo conseguir en la comisión de investigación de la legislatura anterior", ha señalado.

En este sentido, Hualde ha afirmado que "se han hecho todos los esfuerzos y se han explorado todas las vías jurídicas para conseguir el máximo de información posible". Al respecto ha resaltado que "hay un volumen de documentación que no ha existido nunca sobre la desaparición de CAN", procedente de la comisión anterior, informes jurídicos de la Cámara de Comptos, la Fundación Caja Navarra y CaixaBank, los gobiernos de las cajas fusionadas con CAN en Banca Cívica, y de los órganos judiciales.

19 COMPARECENCIAS ENTRE EL 13 DE ABRIL Y EL 8 DE JUNIO

La fase de comparecencias de la comisión de investigación comenzará el próximo 13 de abril y se extenderán hasta el 8 de junio. Todas ellas serán en viernes y abiertas a los medios de comunicación.

La primera sesión, el 13 de abril, tendrá como comparecientes a Lorenzo Riezu, ex director general de Caja Navarra, y Manuel López Merino, ex director general de CAMP.

El 20 de abril comparecerán José Antonio Sarría, ex presidente de la Comisión de Control de CAN, y José Antonio Asiáin, ex presidente del Consejo de Administración de CAN.

El 27 de abril testificarán José Carlos Hernández Barrasus, firmante de informes de 2010 y 2011 realizados por la firma Ernst Young; y Francisco García Valdecasas, firmante del informe Noel elaborado por Deloitte.

En la cuarta sesión, el 4 de mayo, acudirán a la comisión Alberto Pascual, ex secretario general de CAN, y Amaya Rández, ex secretaria del Consejo de Administración de CAN.

En la quinta sesión, el 11 de mayo, están citados Juan Odériz, ex directivo de Caja Navarra y Banca Cívica, y Roberto Ducay, ex responsable de estrategia de CAN.

El 18 de mayo comparecerán Javier Martínez Escudero, Enrique de Mulder Duclos, Carlos Ayesa Villar, Carmen Pérez Miguel y César Esparza Larramendi, ex consejeros de Viálogos Capital Humano S.L.

El 25 de mayo, comparecerá Enrique Goñi, ex director general de CAN, quien a finales de octubre comunicó a la comisión de investigación su "voluntad de comparecer, para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados".

La penúltima sesión, el 1 de junio, contará con los testimonios de Yolanda Barcina, ex presidenta del Gobierno de Navarra (2011-2015), y Álvaro Miranda, ex consejero de Economía y Hacienda (2007-2012) del Ejecutivo foral.

Cerrará la fase de comparecencias, el 8 de junio, el que fuera presidente del Gobierno de Navarra entre 1996 y 2011, Miguel Sanz.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han formulado conjuntamente el requerimiento de comparecencia de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, José Antonio Sarría, José Antonio Asiáin, Manuel López Merino, Lorenzo Riezu, Álvaro Miranda, Alberto Pascual y Amaya Rández.

Podemos ha cursado por su cuenta la demanda de comparecencia de Javier Martínez Escudero, Juan Odériz, Enrique de Mulder, Carlos Ayesa Villar, Carmén Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

Por su parte, UPN ha tramitado la petición de aceptación de la solicitud de comparecencia registrada por Enrique Goñi; mientras que el PSN ha solicitado las comparecencias de José Carlos Hernández, Francisco García Valdecasas, Manuel López Merino, Roberto Ducay y Lorenzo Riezu.

La comisión de investigación desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, tarea que, salvo nueva ampliación, deberá estar concluida y plasmada en un informe no más allá del 30 de junio.

Conforme a las normas aprobadas, la comisión de investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto "conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción".

El órgano está presidido por el parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, y está integrada por Luis Casado y Luis Zarraluqui (UPN), Koldo Martínez (Geroa Bai), Adolfo Araiz y Arantza Izurdiaga (EH Bildu), Tere Sáez y Fanny Carrillo (Podemos), Guzmán Garmendia e Inma Jurío (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).