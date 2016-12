Zaida Cantera recuerda a Micaela Navarro que tiene derecho a opinar: "El carné del PSOE no te hace más socialista"

La diputada socialista Zaida Cantera ha reivindicado su derecho a expresar y a tener "una libre opinión" sobre la situación actual del PSOE a pesar de que no milite en el partido: "El carné del PSOE no hace que una persona sea más o menos socialista", ha subrayado.

En declaraciones a Europa Press, la exmilitar ha respondido así a las críticas de la presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, quien le reprochó que vaya diciendo a los afiliados y militantes del partido lo que debe hacer Ferraz, aun sin formar parte de la organización.

"No puede ser que nos hagamos cruces porque una persona que no es militante pero es votante tenga una libre opinión", ha asegurado Cantera, incidiendo en que el PSOE "está donde está" precisamente porque más de cinco millones de votantes sin carné depositaron la papeleta en las urnas el 26J.

"Si sólo queremos el voto de la ciudadanía para ejercerlo como tal y que nos den los números en la bancada del Congreso es que nos hemos olvidado de lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas", ha declarado.

En esta línea, ha justificado su participación en distintos encuentros con militantes a los que, según ha declarado, acude para "dar explicaciones a los ciudadanos" porque ésa es una de sus "obligaciones" como diputada del PSOE: "¿Resulta que estamos ahí sentados (en el Congreso de los Diputados) para pulsar un botón y no dar explicaciones?", ha cuestionado.

Cantera ha dicho que si asiste a los actos con militantes es para "hablar de valores" socialistas y explicar su 'no' en la investidura de Mariano Rajoy pero "principalmente" lo hace para escucharles. Así pues, sostiene que, si le llaman para ir a uno, acudirá "si puede": "Soy una diputada y me debo a la ciudadanía, sea militante o no", ha recalcado.

NO ENGAÑAR A LOS CIUDADANOS

La exmilitar, que ha expresado su "respeto" por la opinión de Micaela Navarra, ha apuntado que ella no está en política "para engañarse a sí misma ni absolutamente a nadie". Por este motivo, a pesar de que las verdades "a lo mejor duelen", no puede decir que "la gente está muy contenta con el PSOE": "¿O resulta que hay que esconderse ante los ciudadanos y decir que estamos todos muy bien?", se preguntado.

"Si son críticas las escucharé, las leeré, si de ellas puedo aprender algo me las aplicaré, y si no puedo aprender nada, ahí están. Ahora si me faltan al respeto, no se lo tolero a nadie porque yo no falto al respeto a nadie", ha añadido.

Cantera también se ha pronunciado sobre las críticas que originó la reunión de los afines a Pedro Sánchez celebrada este martes. En este sentido, ha criticado que "algunos se hagan cruces" con un encuentro de militantes y cuadros del partidos y ha apuntado que si el PSOE "presenta un programa democrático" para España "sería incoherente que consigo mismo no sea democrático".

"¿No se pueden reunir? ¿Tienen miedo a los militantes y a cuadros orgánicos del partido?", ha proclamado, para después mencionar que "cada uno es muy libre" de apoyar o no el manifiesto aprobado en dicho encuentro, que pide que Pedro Sánchez encabece una "alternativa" de cara al próximo Congreso Federal.

Cantera, que ha asegurado que no estuvo en esa reunión porque fue "orgánica" y por ello "no debía estar", ha recordado que hace uno días la presidenta andaluza, Susana Díaz, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros dirigentes conmemoraron juntos en Jáen la Ley de Dependencia del PSOE que "luego derivó en otras cuestiones". En ese acto multitudinario, Zapatero afirmó que Susana Díaz cuenta con "todo su apoyo" en la carrera por el liderazgo socialista.

RECHAZA "LAS FORMAS" DE LA GESTORA

"Nadie criticó eso", ha sentenciado Cantera, que también ha hecho hincapié en las pocas críticas que generó la decisión de apartar de sus responsabilidades en el grupo socialista a los más cercanos a Pedro Sánchez. La propia Cantera perdió la Portavocía adjunta de Defensa.

La exmilitar ha rechazado esas medidas porque no las tomó el propio grupo parlamentario, sino que fue la Gestora, y especialmente que se alegara "falta de confianza y de capacidad" para adoptarlas: "Eso es faltar al respeto", ha aseverado.

"Lo que está haciendo la Gestora no es normal", ha puntualizado, rechazando "las formas" del órgano que preside el asturiano, Javier Fernández y que se "minusvaloren" las reuniones de militantes.