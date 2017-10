Zapatero dice que la Policía actuó ante una situación "excepcional" y llama a responder "democráticamente"

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el expresidente de España ha subrayado que el domingo tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tuvieron que hacer cumplir "una orden muy difícil de ejecutar". "Fue una situación excepcional porque excepcional eran las circunstancias", ha indicado.

Ahora, ha abogado por responder "democráticamente" ante esta situación y, en este sentido, ha considerado que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, debe comparecer en el Congreso de los Diputados y ofrecer explicaciones sobre unas imágenes que han preocupado a muchas personas.

Tras señalar que se vive una situación "seria, grave", el ex líder socialista ha enfatizado que la declaración unilateral de independencia no es posible: "Que la declare --el Parlament catalán-- no quiere decir que sea independiente".

Así, frente a esta "grave" situación de enfrentamiento, Zapatero ha llamado a la "calma" y la "serenidad" y ha subrayado la necesidad de abrir le negociación política. El "orden lógico" ahora mismo, ha dicho, pasa por que el Gobierno de Mariano Rajoy hable con todos los grupos del arco parlamentario --"es fundamental el debate en el Congreso y también en el Parlament"-- y ha apostado por "defender la lógica del orden democrático con inteligencia, con política".

"La cultura política nos enseña que todos los buenos productos políticos son fruto de acuerdos", ha hecho hincapié el expresidente del Gobierno, quien ha defendido que "ese debe ser el camino" a seguir y ha pedido que se crea "en los debates parlamentarios".

Finalmente, ha incidido en la idea de que "la democracia busca el acuerdo, el entendimiento y no la división", frente a un referéndum que "no soluciona" sino que "divide entre un blanco y un negro" como pasó, ha recordado, en el caso de Escocia.

"El Estatut pudo ser más y no fue. Una sentencia que me contrarió pero quiero vivir en un país en el que se respeten los valores de la convivencia", ha zanjado.