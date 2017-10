Zapatero: Los incidentes fueron algo "excepcional" y exigen respuesta democrática

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que el Ejecutivo central "tiene que escuchar a todas las fuerzas políticas" para solucionar el conflicto catalán y ha dicho que los incidentes ocurridos el 1-O fueron algo "excepcional" como las "circunstancias" que los desencadenaron.

En una entrevista en el programa de La Sexta "Al rojo vivo", Zapatero ha dicho hoy que los altercados vividos ayer en Cataluña con motivo del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional fueron una circunstancia excepcional, a la que los partidos políticos deberían dar una respuesta democrática porque, ha añadido, "todos los buenos productos son frutos de un acuerdo".

Por ello, ha precisado que la solución pasa porque el Gobierno "escuche a todas las fuerzas políticas", siempre dentro de la defensa de la "lógica, del orden constitucional y democrático, con inteligencia y con política".

El expresidente ha solicitado la comparecencia del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que "evalúe qué pasó" porque, ha manifestado, "esa es la reacción democrática que todos esperamos".

También ha señalado que sería deseable que el Gobierno de la Generalitat hiciese "un llamamiento a que este clima social, que se empieza a poner en una situación muy complicada, se reduzca".

Para Zapatero, la Policía Nacional y la Guardia Civil se encontraron ayer frente a una resolución judicial "muy difícil de ejecutar" como era la de retirar las urnas y papeletas de los colegios electorales del referéndum.

Por eso ha recordado a "todos los que están enfadados" que el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido siempre "muy razonable", cuando han tenido que intervenir en Cataluña y en otras Comunidades donde no tienen competencias.

En cualquier caso, se ha mostrado en contra de los referéndum porque "no solucionan los problemas" y porque significan "dividir entre el blanco y el negro, y casi siempre es el 51% frente al 49%, como demuestra la historia" y como, ha recordado, sucedió en Escocia, donde perdió la opción independentista.

"La democracia busca el entendimiento, no la división 51-49 por ciento", ha recalcado Zapatero, que ha subrayado su deseo de vivir "en un país donde se acepten las resoluciones del Tribunal Constitucional, me beneficien hoy, o mañana no me gusten, porque si no es por ese camino, perderemos todos los valores de convivencia".