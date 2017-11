Zaplana: Aznar le tiene un "odio africano a Rajoy"

El exministro Eduardo Zaplana (PP) le comentó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que el expresidente del Gobierno Jose María Aznar le tiene "un odio africano" a Mariano Rajoy.

Lo hizo en una larga conversación del 19 de enero de 2017 pinchada en el despacho de González por los investigadores del caso Lezo, a cuyo audio ha tenido acceso Efe, y en la que Zaplana desvela a González el contenido de una llamada telefónica que tuvo recientemente con Aznar.

Zaplana asegura que Aznar le habla sobre la nueva estrategia de financiación de Faes y más tarde el tema de la conversación gira en torno al futuro de Rajoy, a quien -según Zaplana- el expresidente del Gobierno tiene "un odio africano que ya no se oculta".

"Esto no puede continuar, este Rajoy es imposible, ahora cuando el PSOE haga su congreso o antes, esta legislatura no puede durar, yo jamás voy a hacer nada que me puedan decir que he jodido al PP, pero, eso sí, para cuando llegue el momento que este caiga, poner claramente cuál es mi posición, que yo con este (Rajoy) no tengo nada que ver, a ver si cuando este caiga nos va a arrastrar a todos", explica Zaplana en referencia a lo que le comentó Aznar.

A lo que González responde: "Pero será que va a levantarse, porque arrastrado ya está de cojones".

Entonces Zaplana afirma que le preguntó en qué persona pensaba para sustituir a Rajoy, si bien el expresidente del Gobierno se limitó a responder que "a eso hay que darle una vuelta".

"No me lo dijo. Le da igual quién sea, el caso es salvar la cara, y decir este Rajoy ha sido un hijo puta pero ahora sí, si es Feijoó... el que venga tendrá el apoyo de él, porque él no está para decir es este, porque le pueden mandar a tomar por culo.. sino para apuntarse a la ayuda del que venga con la excusa de que los principios se han vuelto a recuperar en el PP del centro derecha", menciona Zaplana.

Y añade: "En eso está, con un odio africano a Rajoy que ya no se oculta y poquito más".