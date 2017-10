Zoido: Elecciones tendrán todas las garantías si se recupera la normalidad

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado convencido de que si se recupera la "normalidad institucional" en Cataluña, la celebración de unas elecciones tendrán todas las garantías tanto desde el punto de vista de la legalidad como de los derechos de quienes concurran a ellas.

"Vamos a tomar todas las medidas que se contemplan desde el ámbito constitucional y también dentro del marco de la ley y de nuestras competencias porque hay que ser muy escrupuloso", ha respondido Zoido a la pregunta en el pleno del Congreso del diputados de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, interesado en los medios que se van a aplicar para que una posible campaña, jornada y resultados electorales en Cataluña se desarrollen con "plenas garantías".

Gutiérrez también ha reprochado que en esa normalidad democrática los agentes desplazados a Cataluña no pueden hacer su trabajo "con dignidad", ya que algunos de ellos están descansando en lugares no adecuados y están mal alimentados.

"La normalidad del trabajo diario de quienes garantizan la seguridad y unas elecciones libres es muy difícil de cumplir si no son capaces de trabajar con dignidad", ha criticado el diputado de Ciudadanos antes de apostillar: "Me da que no tienen un plan para garantizar que trabajen con dignidad".

Una opinión que no ha compartido el titular de Interior al asegurar que los agentes están "muy bien" atendidos en establecimientos de diversos tipos y, sobre todo, "firmemente" comprometidos con la restauración de la legalidad y con garantizar la normalidad si finalmente se convocan elecciones.