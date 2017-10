Zoido: Puigdemont es responsable de lo ocurrido, no puede culpar a los demás

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es el "único responsable" de lo que está sucediendo en Cataluña y "no puede pretender echarle la culpa" a los demás.

En declaraciones en TVE, el titular de Interior ha dicho que Puigdemont "se califica el solo" al calificar de "represión enloquecida" por parte de un Estado "cobarde" la actuación de las fuerzas de seguridad.

"Una persona que ha sido capaz de vulnerar de forma reiterada las leyes y los requerimientos de los tribunales, qué puede decirse. Quien se ha mantenido al margen de la ley no puede pretender echarle la culpa a quienes lo único que pretenden es restablecer la seguridad", ha subrayado Zoido.

El ministro ha vuelto a tildar de "auténtico paripé" y "sinrazón" la situación generada por la Generalitat al ponerse "fuera de la ley" y "negar el Estado de Derecho".

Y ha apostillado: "Depongan su actitud de una vez por todas. Bastante han lesionado ya la imagen de Cataluña y el pueblo catalán como para que sigan existiendo en esta jornada que no tiene ningún camino posible, que no tiene respaldo legal, que no tiene refrendo internacional y que supone una quiebra fundamental del Estado de Derecho y la democracia".

Zoido ha defendido que la actuación de la Policía y la Guardia Civil está siendo proporcionada y que ambos cuerpos han acudido en apoyo de los Mossos tal y como han solicitado por escrito esta misma mañana, por lo que ha considerado que la decisión de trasladar a Cataluña a efectivos de estos dos cuerpos fue "oportuna y necesaria".