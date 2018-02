Zoido sobre J. Sánchez: "No conozco a ese señor ni he hablado nunca con él"

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy, sobre las supuestas conversaciones de representantes del Gobierno con el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, antes del 1 de octubre, que no le conoce ni ha hablado nunca con él.

"No conozco a ese señor ni he hablado en mi vida con él", se ha limitado a responder Zoido en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si conocía esas conversaciones.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, también ha asegurado que desconoce ese intercambio de comunicaciones. "No me consta, no me constan", ha afirmado.

El expresidente de la ANC y número 2 de JxCat ha declarado ante el juez Pablo Llarena que tenía mensajes telefónicos privados "con representantes del Gobierno" días antes del referéndum del 1-O que "no hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el 1 de octubre".

Así lo señaló Sànchez al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante su declaración el pasado 11 de enero, según el audio publicado hoy en la edición digital de La Vanguardia y han confirmado a Efe fuentes presentes en esa declaración.