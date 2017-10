Zoido agradece al guardia civil que ayudó a un padre con su hijo: "Que tenga la integridad de pedir perdón"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha transmitido este sábado su agradecimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña felicitando en persona al guardia civil que, en pleno despliegue por el referéndum ilegal del 1 de octubre, convenció a un padre con su hijo a hombros para que no lo expusiera a una eventual carga policial. "Que un día ese padre tenga la integridad de llamar y pedir perdón", le ha dicho.

La escena se ha producido en las instalaciones militares de Sant Climent de Sescebes, en Girona, a donde este sábado a primera hora ha viajado Zoido para hablar con los guardias civiles del GAR y GRS movilizados desde diferentes puntos de España. Antes ha desayunado con los policías nacionales de UIP y UPR alojados en La Junquera.

Zoido ha tenido la oportunidad de saludar en persona al guardia civil que protagonizó una de las imágenes virales del 1-O. Ocurrió en Sant Julià de Ramis, en Girona, uno de los 'puntos calientes' del independentismo y de la actuación policial, ya que era el lugar donde tendría que haber votado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Entre los cientos de personas que rodeaban un tractor colocado en la puerta, destacaba un padre con su hijo a hombros. En medio de empujones e insultos a la Guardia Civil, un agente de este Cuerpo se dirigió a este padre para invitarle a que cejara en su actuación. Para Zoido es el "símbolo" que anula el mensaje independentista basado en "la violencia, el odio y la coacción", la foto, ha dicho, que silencia el grito de "que se vayan".

En Sant Climent de Sescebes fueron reubicados los agentes insultados y hostigados en Calella (Barcelona) tras el referéndum "paripé", según la definición del ministro. Los ánimos, según cuentan algunos de estos 254 guardias civiles, se han calmado después de la "encerrona" que vivieron el 1 de octubre, con la posterior presión de grupos independentistas a modo de escraches en sus hoteles.

LUCÍA LLAMA AL GORDO DESDE SEVILLA

"Ahora vivimos con tensión por estar lejos de nuestras familias y a la espera de órdenes ante la posible declaración de independencia", explica un agente del GAR. La visita de Zoido ha servido para calmar los ánimos y vivir una jornada con momentos para la emoción y el humor. Por ejemplo con Lucía, una mujer de un guardia civil de Sevilla que llamó al ministro a su teléfono días atrás.

Lucía estaba preocupada por "el Gordo", que es como conoce todo el mundo a su marido. Zoido la ha llamado de su móvil con la función de manos libres activada. "Lucía, te está escuchando el Gordo", le ha dicho, cruzando bromas con él y el resto de compañeros. La mujer ha mandado desde Sevilla un mensaje que ha emocionado a todos: "No estáis solos, España os quiere; marcháis juntos y volvéis juntos. ¡Viva la Guardia Civil!".

Este guardia civil con una larga experiencia no ha podido reprimir la emoción. "Vaya en el marrón que me has metido", le ha dicho a su mujer todavía con el teléfono del ministro del Interior. La mujer, por su parte, tenía que mandar un último mensaje a Zoido: "Que arregle España y aumente la nómina a esta gente".

UN FANDANGO DEL "NIÑO DE CALELLA"

Era la segunda vez que los guardias civiles respondían con un olé, seguido de un aplauso unánime. Antes había ocurrido lo mismo con otro agente que convirtió en viral su respuesta a una cacerolada frente a su hotel. "Bueno, ¿vamos a cantar un fandanguito?", le ha propuesto el ministro, saludando su ingenio para "dar morcilla a la intolerancia". Y "el niño de Calella", como lo han bautizado sus compañeros, se ha arrancado con otro fandango.

Antes de desplazarse a Sant Climent, el ministro ha desayunado y saludado a los 110 policías nacionales que están alojados en La Junquera tras ser movilizados desde Madrid, Oviedo, Valladolid, Elche y Alicante. "Hoy el respaldo de la sociedad es mayor que antes de venir", les ha dicho, lamentando la presión sufrida por "una minoría que ha perdido el rumbo y el sentido común", siguiendo las instrucciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

También ha reconocido que no les puede concretar hasta cuándo permanecerán lejos de sus familias. "Depende de vuestros mandos pero esto sólo podéis hacerlo vosotros", ha reconocido Zoido, que estaba acompañado por el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, el comisario Florentino Villabona. "Estamos orgullosos", ha añadido rodeado por policías, "no sé de qué manera podremos corresponderos".