Zoido respeta pero no comparte las conclusiones de la comisión de Fernández Díaz y recuerda el archivo de denuncias

La diputada de Podemos Irene Montero le ha preguntado en la sesión de control de este miércoles si el Ministerio del Interior ha disuelto las "estructuras parapoliciales para atacar a políticos catalanes y a la oposición en España, lo que ha definido como "uno de los mayores escándalos de la democracia". "Es jugar sucio, intoxicar, trampismo; trampas de Donald Trump", ha dicho ante las protestas de la bancada 'popular'.

NO POR GRITAR SE LLEVA LA RAZÓN

"No por gritar se lleva más razón", ha contestado Zoido, que ha afeado a la dirigente de Podemos que recurra a la "ley del embudo". "Cuando se investiga al PP es porque se lo merece, cuando son otros (los investigados) se hace persecución", se ha quejado el ministro, que se ha mostrado partidario de perseguir "todo tipo de delito", sea quien sea el autor.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el dictamen de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso "partidista" de este departamento.

En la línea de lo dicho desde que llegó al Ministerio, Zoido ha asegurado que no comparte ese diagnóstico y ha contestado a Montero que "nada se ha disuelto porque nunca ha existido ni ha visto estructuras paralelas en la Policía". "Las fuerzas de seguridad del Estado se dedican a proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha señalado.?