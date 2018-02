Zoido: Los delitos de odio deben ser perseguidos con las armas de la ley

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado hoy que los delitos de odio y los extremismos deben ser perseguidos con las armas legales que ofrece el Estado de derecho y ha apelado a respetar la división de poderes y las resoluciones de los tribunales.

Zoido ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por si considera adecuado condenar por delitos de enaltecimiento del terrorismo a cantantes o personas que escriben en las redes sociales.

"No entro a valorar cuáles son las decisiones de los tribunales, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, la división de poderes debe llevarse hasta el extremo y lo que hay que hacer es acatarlas", ha dicho el titular de Interior.

El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, el rapero Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.