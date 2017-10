Zoido dice que los policías en Cataluña están "muy bien atendidos", pese a críticas por la comida y dormir en campings

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este miércoles que los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña para hacer frente al desafío independentista están "muy bien atendidos", respondiendo así a las críticas de Ciudadanos por la carencia de un "plan adecuado" y por las deficiencias en la comida y en alojamiento.

Zoido ha sostenido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que él habla con "centenares" de policías y guardias civiles que, ha dicho, se encuentran alojados en "lugares adecuados". Los agentes, ha explicado, están atendidos por sus mandos. "Yo no sé con quién habla usted", le ha dicho al diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, "yo sí hablo con centenares de ellos".

El ministro no ha querido entrar en detalles sobre el alojamiento en hoteles, en barcos, destacamentos militares o en campings de los miles de policías y guardias civiles que llevan casi dos meses desplazados en Cataluña, según ha defendido Zoido, "comprometidos en la restauración de la legalidad y en defender los derechos y libertades de todos". "Todo aquello que nos comprometimos a hacer con ellos lo hemos venido cumpliendo", ha indicado.

"Yo confío en las fuerzas de seguridad del Estado, están muy bien atendidos y firmemente comprometidos", ha insistido Zoido, rechazando que se recurra a "tópicos" tras las críticas de Miguel Gutiérrez en la sesión de control. El diputado de Ciudadanos ha coincidido con el ministro en que la Policía y la Guardia Civil recuperarán la "normalidad democrática" pero ha censurado las condiciones en las que trabajan.

Según Gutiérrez, se enfrentan a un "trabajo difícil que deben ejercer con dignidad". "Lo más importante cuando un funcionario público hace un trabajo por la seguridad de todos es que lo haga con dignidad y esto es difícil cuando uno está durmiendo o descansando en sitios que no están adecuadamente condicionados, cuando están hacinados o cuando no tienen una alimentación adecuada", ha añadido.

"Recuperaremos la normalidad institucional pero la normalidad del trabajo diario es muy difícil si no son capaces de trabajar con dignidad", ha añadido el diputado de Ciudadanos, crítico con la falta de información de Interior sobre este tema. "Me da la sensación que su Gobierno no tiene un plan adecuado", ha terciado, "no nos han presentado nada todavía".

CRÍTICAS DE SINDICATOS

Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos policiales han pedido a Interior que permita relevos y que, sobre todo, mejore las condiciones en las que descansan los agentes movilizados en Cataluña. Este martes los sindicatos de la Policía Nacional censuraron en una circular el "menosprecio" del Departamento que dirige Zoido, al que piden una reunión urgente para tratar esta cuestión.

Las críticas de los sindicatos policiales se dirigieron ayer directamente sobre el director general de la Policía, Germán López, y sobre el coronel y alto cargo de Interior Diego Pérez de los Cobos, nombrado antes del referéndum del 1-O director técnico del operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.