Zoido envía una carta a policías y guardias civiles elogiando su labor y defensa de la ley: "No estáis solos"

Con motivo de la celebración de los patronos de la Policía Nacional y de la patrona de la Guardia Civil, el titular de Interior ha remitido esta misiva en la que se dirige a todos los agentes tuteándoles para agradecerles su profesionalidad y recordarles que cuentan con el apoyo y reconocimiento de la sociedad: "No estás solo porque eres uno de los nuestros y porque los españoles hoy somos un policía y un guardia civil más".

En el texto, el ministro se dirige a quienes "visten con honor el uniforme" para recordarles que no están solos y que su "profesionalidad, compromiso y lealtad" son un ejemplo que llena de "orgullo" a todos los españoles. Zoido se refiere de manera explícita en la misiva a los episodios de hostigamiento que los agentes desplegados en Cataluña con motivo del 1-O han sufrido en las últimas semanas para trasladarles el respeto y admiración hacia su labor.

"Porque no estás en Cataluña tan sólo haciendo tu trabajo, que realizar con la calidad y cariño que te caracterizan, sino defendiendo todo aquello en lo que creemos. Porque eres quien garantizas el cumplimento de la Ley, quien proteges las libertades y derechos de todos los españoles y quien haces posible que se respete aquello que determina nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Porque sin Ley ni orden no puede haber democracia y sin democracia los españoles decidimos hace ya mucho tiempo que no queremos vivir", subraya el titular de Interior.

En esta línea, recuerda a los agentes que la sociedad española ha salido en defensa de su labor a pesar de las imágenes de rechazo que se han podido ver en Cataluña: "No estás solo aunque en algún momento así te hayas podido sentir o surgieran dudas. No estás solo porque te acompaña ese aplauso espontáneo que alguien te da al pasar, te representa cada bandera de España en un balcón, te emociona esa nota de agradecimiento que te entregan o ese abrazo sincero que te da un desconocido. Y, sobre todo, porque te respalda todo un país con una gran historia detrás y un pueblo maravilloso que desea construir un futuro aún mejor".

Y también cuentan los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, según recalca el ministro, con el apoyo del Gobierno de España, que tiene la "firme y férrea voluntad de impedir" que sufran "insultos, amenazas o acoso" provocados "por el odio inoculado por quienes han perdido la razón en una peligrosa deriva", dice en relación a los partidarios de la declaración unilateral de independencia.

"Actuaremos con toda la celeridad y contundencia que nos permita la Ley para que quien te menosprecie o atente contra tu dignidad pague por ello", asegura categórico el ministro, que menciona también que estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado forman una "gran familia llena de valores, camaradería y amistad".

"Jamás vas a estarlo --solo-- porque junto a ti siempre va una familia que te quiere y admira y se siente profundamente orgullosa del trabajo que haces y de que seas como eres", señala el ministro de Interior.