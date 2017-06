Zoido llama a todos los grupos políticos para que "muy pronto" se sumen al Pacto Antiyihadista con pleno derecho

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha subrayado este viernes la importancia de la unidad política frente al terrorismo y ha hecho un llamamiento para que todos los grupos políticos se sumen "muy pronto" al Pacto Antiyihadista como miembros de pleno derecho. "La lucha antiterrorista requiere unidad y firmeza", ha comentado.

La alusión la ha realizado en la clausura del curso de verano en San Lorenzo de El Escorial 'El movimiento yihadista global ante el declive del Califato en Oriente Medio', donde ha recordado que este 1 de julio se conmemora el 20º aniversario de la liberación del funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, una efeméride que espera que sirva de "impulso" para unir a la sociedad y a las víctimas.

"El Pacto Antiyihadista", ha señalado, "incluye entre otras medidas una reforma del Código Penal, el compromiso de que los asesinatos terroristas tengan las máximas penas y la certeza de que las víctimas deben tener el reconocimiento y apoyo que se merecen. Por eso, espero que muy pronto se incluyan en él como miembros de pleno derecho todos los partidos, pues la lucha antiterrorista requiere unidad y firmeza".

El ministro se ha referido, aunque sin decirlo expresamente, a la petición de Ciudadanos y PSOE para que Podemos se integre en ese pacto antiyihadista como miembro de pleno derecho y no en calidad de observador, ya que la formación que lidera Pablo Iglesias mantiene sus discrepancias con el texto por el que se constituyó la mesa. El Gobierno ha emplazado recientemente a los grupos a que se cierre un orden del día para convocar el pacto.

Zoido ha rememorado la lucha contra ETA en el primer Gobierno de José María Aznar, a quien ha saludado al coincidir ambos en los pasillos del Centro Universitario de María Cristina. "Con ETA aprendimos que había que unir a toda la sociedad frente al terrorismo", ha asegurado Zoido.

El ministro ha recordado las reformas legales desde el secuestro de Ortega Lara en 1997, en su etapa como director general del Ministerio de Justicia, y en unas fechas en las que también fue liberado Cosme del Clo y, días después, murió asesinado Miguel Ángel Blanco. "A uno le sobrecoge", ha dicho junto a la diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, hermana del concejal.

CARTA EUROPEA

"El terrorismo yihadista pretende robarnos la libertad y, a través del miedo, cambiar nuestro modelo de sociedad. No vamos a ceder. Los etarras quisieron ponernos de rodilla y no lo consiguieron, hoy lo quieren otros, pero no van a conseguir tampoco doblegar la firmeza del pueblo español", ha comentado Zoido.

El titular del Interior ha recordado que la lucha contra ETA y atentados como el 11M llevaron a las fuerzas de seguridad a una especialización que hoy es "espejo" para otras policías europeas, poniendo de ejemplo de ello la amplia representación en Europol de funcionarios españoles. Desde el 26 de junio de 2015, cuando se elevó a 4 el nivel de alerta, se han detenido a 178 sospechosos por yihadismo, y más del 90% se encuentran en prisión, según sus datos.

Su compromiso con las víctimas, ha dicho, le ha llevado a liderar en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea la adopción de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas de Terrorismo. Según Zoido, el asunto volverá a ser tratado próximamente con sus colegas europeos, a quienes su Departamento ya les ha enviado un borrador.