Zoido: Que acabe plazo sobre refugiados no finaliza compromiso del Gobierno

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado hoy que el hecho de que ayer expirara el plazo que se dieron los Estados europeos para cumplir con las cuotas de reubicación y reasentamiento de refugiados, "no pone fin" al compromiso del Gobierno, que seguirá trabajando para cumplirlo.

De esta manera ha respondido Zoido a la interpelación urgente que le ha formulado en el Congreso la diputada socialista Carlota Merchán, que ha considerado que en esta materia solo se puede hablar de "fracaso y fraude" porque Malta y Letonia son los dos únicos países que han cumplido con los cupos, y porque pone de manifiesto "el valor que tiene la palabra de este Gobierno".

Tras repasar las cifras que España asumió, el titular de Interior ha asegurado que desde el primer momento el Gobierno "ha venido trabajando" para sus compromisos pudieran cumplirse "en el tiempo y en la forma fijadas".

"A mí más que a nadie me gustaría poder decir que hemos alcanzado el cien por cien de nuestros objetivos, pero lamento mucho que no haya asido posible", ha añadido Zoido, que ha añadido que a pesar de las "dificultades" con las que se han "encontrado", el Gobierno no quiere "hacer dejación" de sus responsabilidades.

"Vamos a seguir trabajando para que aquel compromiso de reubicar y de reasignar a todas aquellas personas que nos comprometimos se pueda cumplir aunque haya expirado el plazo oficial", ha aseverado.

Merchán, que ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de distintos responsables de Inmigración, ha apelado al ministro para que su Gobierno "pase a la historia" por cumplir los compromisos que ayuden a las personas refugiadas, una tarea en la que "tendrán al grupo socialista al lado".

Antes de la interpelación, y en respuesta a Odón Elorza (PSOE), el ministro del Interior ha señalado que en cuanto a los reasentamientos el Ejecutivo ha ofrecido todas las plazas, si bien ha dicho que están esperando que "puedan venir todavía más" y que mientras "estén pendientes" de esas llegadas, "todo aquel que pueda venir, así lo hará".