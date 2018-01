Zuloaga (PSOE) critica la "irresponsabilidad" del Gobierno de Rajoy por congelar entregas de financiación

Zuloaga ha criticado en un comunicado esta decisión porque "tendrá graves consecuencias para Cantabria" y ha considerado que, con ella, Rajoy y Montoro "chantajean" a las comunidades autónomas congelando las entregas a cuenta "ante su incapacidad para aprobar el presupuesto".

"Rajoy y Montoro consideran que, si ellos están inhabilitados para aprobar las cuentas para 2018, quienes tienen que pagar su incapacidad de gestionar son las comunidades autónomas como Cantabria, que ya tienen aprobados sus presupuestos y cuentan con esos ingresos a cuenta para financiar servicios y prestaciones a la ciudadanía", ha denunciado el líder de los socialistas cántabros.

Para Zuloaga, este modelo "de castigar a los demás cuando las cosas me salen mal" demuestra no solo la "incapacidad del Partido Popular para gobernar y llegar a acuerdos" en el Parlamento para aprobar el presupuesto, "sino también su concepción centralista del poder político, castigando a las comunidades autónomas que no tienen culpa ninguna".

La medida, que supondrá "un recorte" de 80 millones de euros para las arcas de Cantabria, es una "clara injusticia" y, por ello, el secretario general del PSOE de Cantabria ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de "vender humo y mentiras a todos los cántabros, como hace el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, congela los ingresos".

"El PP sigue dando la espalda a Cantabria, se sigue riendo de nosotros ya que estamos padeciendo sus constantes mentiras. Lo hemos visto con el Hospital de Valdecilla, Comillas y ahora esto, 80 millones de euros que no llegarán en tiempo y forma", ha lamentado el líder de los socialistas.

Zuloaga ha recordado que "el Gobierno de Cantabria ha elaborado un presupuesto conforme a unos ingresos que iba a recibir por parte del Gobierno central y con esta decisión lo único que hace es desmantelar unas cuentas que están en vigor desde el 1 de enero y que puede afectar al cumplimiento del déficit, marcado en el 0,4 por ciento".

Por último, ha enfatizado que "Cantabria no quiere recibir más cartas de Montoro que pongan en riesgo el Presupuesto de esta región y con ello la prestación de servicios básicos que presta a los cántabros".