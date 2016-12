El abogado de Granados dice que "no va a tirar de la manta"

El abogado del exconsejero madrileño y exdirigente del PP Francisco Granados, considerado el cerebro de la trama Púnica, ha asegurado esta mañana que su cliente "no va a tirar de la manta" para salir de prisión porque eso significa destapar a otro y eso es algo que no forma parte de su manera de proceder.

Granados declara hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para esclarecer el supuesto patrimonio que mantiene oculto y que ha motivado que se le prorrogue la prisión preventiva dos años más.

En declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, el letrado de Granados, Carlos García Ceca, ha explicado que el exconsejero puede hablar y clarificar todo tipo de cuestiones en relación a su persona pero que no va a señalar a nadie.

"Tirar de la manta para salir no, porque es destapar a otro y en su manera de ser eso no figura", ha señalado el abogado que se ha limitado a decir: "Algo contará, no me cabe duda".

Esto será así porque fue el propio Granados quien por primera vez solicitó a Velasco declarar para esclarecer las sospechas sobre el "elevadísimo patrimonio" que, según la Audiencia Nacional, puede tener oculto el exalcalde de Valdemoro (Madrid), razón por la que sigue en prisión.

Ahora bien, el letrado ha dicho que si Granados tuviera dinero "no hubiera estado dos años sin abogado y pasándolo tan mal".

"Granados no debería esta en esta situación", ha añadido el abogado que ha subrayado que el exconsejero madrileño considera que "no existe prueba para mantenerle en prisión".

La intención del exconsejero madrileño con esta comparecencia es "aclararlo todo porque no entiende que siga preventivo porque el juzgado tenga dudas de su dinero oculto" cuando después de tres años de investigación no se ha podido probar nada, según señaló a Efe su abogado.

Granados está considerado el número 1 de la trama de corrupción conocida como Púnica, que operó presuntamente en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid.

En prisión desde octubre del 2014, está acusado de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.