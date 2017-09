El alcalde de Mollerusa dice no tener miedo y se reafirma en 1-O de forma "serena"

El alcalde de Mollerusa y diputado del Parlament Marc Solsona (PDeCAT) ha dicho hoy no tener miedo por su situación de investigado por el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, y se ha reafirmado en su "compromiso" de colaborar con el referéndum de forma "serena y tranquila", por lo que no "se echará atrás".

Solsona ha comparecido hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque se ha negado a declarar alegando que ya existe una causa abierta por su implicación en el referéndum soberanista que ha convocado el Govern para el 1 de octubre, y que ha suspendido de forma cautelar el Tribunal Constitucional.

El alcalde y diputado en el Parlament por Junts pel Sí ha considerado que el fiscal "se extralimita" en sus competencias al citarle a declarar cuando debería comparecer ante el tribunal que ha abierto una causa sobre su persona, hecho que a su juicio supone una "vulneración" sus derechos a tener un "juicio justo", ha dicho.

Solsona ha denunciado, además, que se le ha impedido exponer las razones por las cuales se negaba a declarar, motivo además que le ha llevado a no firmar el acta de su comparecencia ante la Fiscalía, un órgano que ve "politizado": "Estoy sorprendido de que no hayan dejado explicarme", ha dicho.

Pese a su situación de investigado, Solsona ha asegurado que mantiene el "compromiso que nos hemos fijado" de forma "serena, normal y tranquila" de "seguir trabajando" para que los vecinos de Mollerusa puedan votar el 1 de octubre y expresarse "libremente".

Solsona ha dicho no tener "miedo", porque "votar no es un delito y en ningún sitio se dice que un referéndum es ilegal", y ha criticado que el Gobierno intente hacer una "escenificación desmesurada" a través de los alcaldes por un proceso soberanista que califica de "normal y pacífico".

Preguntado, en este contexto, si teme ir a prisión, el alcalde ha contestado: "Yo solo soy alcalde, tengo el compromiso con los vecinos de Mollerusa de que puedan votar mediante la ley del Parlament, y lo que me pase no es muy importante. Yo soy un instrumento -ha añadido- y si no estoy habrá otro. Las consecuencias que haya, serán, y yo no me voy a echar atrás por esto".

A su llegada a la Fiscalía, Solsona ha sido recibido por un grupo de independentistas al grito de "no estás solo", "votaremos" o "independencia".

Destacadas personalidades políticas del ámbito soberanista han arropado al alcalde en esta comparecencia, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa Anna Simó (Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que Es Pot), el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas, la exconsellera de Educación Irene Rigau o los dirigentes del PDeCAT, Marta Pascal y David Bonvehí.