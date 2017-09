El alcalde de Murcia pide "calma y respeto" en la manifestación de esta tarde por el soterramiento del AVE

Ballesta ha hecho un llamamiento a la calma y defiende el derecho de manifestación, al entender que "es algo que está en la esencia de la libertad de las personas y debe seguir". Pero ha pedido que aquellos que protesten y expresen sus reivindicaciones lo hagan "desde el respeto y bien común a lo que es de todos, sosiego, tranquilidad y normalidad".

A su juicio, los altercados registrados en la noche de este jueves no van "en consonancia con la personalidad de la gente de Murcia, que es pacífica, amable y tranquila". "Algunos de los actos que se han producido no son propios de la gente de Murcia, nunca ha sido así y lo ocurrido no tiene precedentes", ha rematado.

Así, ha pedido que "reine la concordia, el sosiego, la tranquilidad y el diálogo y entre todos evitemos estas situaciones desagradables que se están produciendo".

Tras dejar claro que el Ayuntamiento no tiene atribuciones en ese terreno y que quien tiene la responsabilidad es "quien tiene que tomar las medidas oportunas", ha manifestado que el Consistorio "promueve espacios de diálogo y acuerdos que siguen abiertos, es lo que puede hacer y seguiremos así, porque la manera de ser de la gente de Murcia, moderada, tranquila y sensata, es algo que debe primar y entre todos debemos conseguir que se produzca".