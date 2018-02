La alianza opositora venezolana pide su habilitación para ir a las presidenciales

La principal alianza opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reiteró hoy que solo participará en las elecciones presidenciales de este año si se cumplen las condiciones que plantearon en el diálogo desarrollado en República Dominicana, entre ellas la habilitación como partido.

"Es imperativo que se reviertan las ilegales e inconstitucionales decisiones que llevaron a la inhabilitación de organizaciones con fines políticos tales como MUD; Movimiento Primero Justicia y Voluntad Popular", dijo la coalición.

La alianza hizo esta petición en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro en la que reiteran sus condiciones para concurrir a las elecciones presidenciales que ya han sido convocadas para el 22 de abril.

El pasado 25 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la MUD del proceso de validación de boletas electorales que se realizó el 27 y 28 de ese mes, lo que dejó a la coalición inhabilitada para participar en las presidenciales.

Entretanto, el partido Voluntad Popular (VP), miembro de la MUD, decidió no asistir al proceso de validación, ordenado por la oficialista Asamblea Constituyente, debido a que no estaba de acuerdo con el decreto y tras considerar que ese ordenamiento no se correspondía con las leyes.

En el caso de Primero Justicia (PJ), también integrante de la coalición, no consiguió validarse durante la primera jornada que se convocó para ello, por lo que debía asistir a un segundo proceso, según lo establecido en la norma de procesos electorales, pero el CNE decidió suspender el mismo sin dar explicaciones.

En la carta que la MUD dirige hoy al jefe de Estado se reitera que aunque están de acuerdo con que se adelante las presidenciales, la fecha debe "dar el margen suficiente para: garantizar, construir, y difundir adecuadamente las ofertas electorales" y "permitir la conformación de una adecuada misión de observación internacional (...) dirigida por la ONU".

Se pide también una nueva conformación del CNE y que "los rectores a designar" sean "fruto del consenso entre gobierno y oposición".

"Solicitamos que se garantice el acceso equilibrado tanto en los medios privados como en los públicos. Sobre los primeros se ejerce coacción y los segundos han devenido en aparatos de propaganda de su partido (...) el Gobierno debe comprometerse a la suspensión de las cadenas de radio y TV durante toda la campaña electoral", agregó.

Respecto a las garantías electorales la MUD demanda que los centros electorales que fueron reubicados para las últimas elecciones, gobernadores y alcaldes en 2017, sean devueltos a su lugar de origen.

Además señala que deben haber al menos 1.500 puntos en el país para que las personas puedan inscribirse en el padrón electoral o actualizar sus datos, así como garantizar que los venezolanos residentes en el extranjero también puedan hacer lo mismo.

"De verificarse los cambios antes mencionados, ratificamos al país nuestra intención de concurrir a un proceso de elección para presidente de la República. Nuestra decisión es ganar; y luego darle a usted y a su partido el trato que se le debe a quienes son oposición en un país realmente democrático", apuntó la MUD.

El presidente Maduro inscribirá su candidatura hoy, día en que finaliza el proceso para la formalización de las candidaturas ante el CNE.