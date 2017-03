El caso del 'apocalipsis zombie' en el Senado: siete preguntas por escrito que el Gobierno evitó responder

"¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?". El senador de Compromís Carles Mulet utilizaba el pasado martes esta pregunta –que él mismo calificaba de "absurda"– para denunciar una idea que comparten muchos senadores: el Gobierno entorpece su labor de control parlamentario a través de las preguntas escritas con respuestas "de poca calidad". Este martes, el Gobierno ha anunciado que responderá por escrito a la pregunta de Mulet.

Las preguntas por escrito de los senadores pasan primero por el filtro de la Mesa del Senado y, en caso de ser admitidas, se remiten al Gobierno para que las conteste en treinta días. Los senadores critican que, aunque reciban respuesta, en muchas ocasiones el Gobierno recurre a contestaciones muy genéricas, citan la legislación vigente sin responder a la pregunta o se acogen a que "no se tiene información sobre dichas cuestiones".

"Creo que es premeditado. Saben que las preguntas no las hacemos porque sí, las hacemos para sacar un hilo o un tema", apunta Carles Mulet en declaraciones a eldiario.es. El senador EH Bildu Jon Iñarritu coincide con su criterio: "Creo, sinceramente, que hay una voluntad de obstaculizar y no ser transparentes en la mayoría de los casos. Cumplen con ese mínimo que les obliga la ley de responder, pero contestan lo que les da la gana y dejan de responder a preguntas muy concretas, que son de lógica".

Iñarritu cuestionó el 22 de diciembre por escrito al Senado cuánto tiempo tardan en resolverse las solicitudes de nacionalidad con arreglo a la Ley de Memoria Histórica –que recoge, entre otras cuestiones, que los nietos de exiliados que perdieron la nacionalidad como consecuencia del exilio tendrán derecho a ella– y los motivos por los que se deniegan las solicitudes. Ninguna de esas dos cuestiones obtuvo respuesta.

Respuesta del Gobierno a Jon Iñárritu

El Ejecutivo señaló que, debido a "la falta de informatización de los Registros Civiles Consulares", no hay estadísticas actuales y las únicas existentes al respecto corresponden a 2014. El Gobierno no puede aportar datos ni sobre las causas de denegación ni sobre tiempo que se tardan en resolver.

"También hice una solicitud de informe sobre maniobras militares realizadas por el Ejército en estos últimos cinco años en zonas no militares, y me decían que el Gobierno desconoce ese dato porque tendrían que preguntar a todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Pues que pregunten, si es lo que les estoy pidiendo", critica Iñarritu, que denuncia otro caso similar cuando pidió datos sobre el nivel de conocimiento de euskara de los jueces y magistrados en Navarra.

El pasado miércoles ocurrió lo mismo con una pregunta referente a la querella argentina contra los crímenes del franquismo: el Gobierno, cuestionado por un escrito enviado por la Fiscalía General del Estado en el que se pedía a los juzgados que no colaborasen en la investigación que lleva a cabo la magistrada argentina, respondió que carecía "de información directa y completa" sobre esos hechos. También evitó responder sobre si tomarán medidas para investigar los crímenes del franquismo.

"Se carece de información sobre dichas cuestiones"

Carles Mulet –que ha presentado un total de 4.268 cuestiones por escrito, de las cuales 2.133 todavía esperan tramitación– solicitó información al Ejecutivo sobre el estado de la identificación de cada una de las 2.000 fosas comunes que hay en España y las previsiones al respecto. La respuesta del Gobierno remitía a la web oficial para la consulta de los datos y alegaba que "no se tiene dato alguno acerca de actuaciones proyectadas o que se pudieran estas desarrollando en estos momentos sobre las localizaciones antedichas".

En la web no está la información completa, defiende Mulet, pero "ahora consta como que lo han contestado y tendría que volver a formular la pregunta diciendo que lo que han contestado no corresponde. Es una espiral".

Iñarritu incide en la misma crítica: "Vuelves a meter la pregunta y tardan otro mes y pico. Si no te responden, tienes derecho a convertirla en pregunta oral, pero luego también responden lo que les da la gana".

Según la normativa del Senado, si el Gobierno no remite la respuesta dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, la pregunta se puede incluir en el orden del día de la siguiente sesión en la Comisión correspondiente.

"Al pasarlas a orales empiezan a contestar, pero me ha pasado que contesten con la misma respuesta a montones de preguntas, con cuestiones que no tienen nada que ver", expone la senadora de Podemos Maribel Mora, que destaca también "la sensación de impotencia": "El control al Gobierno es una falacia. Si no quieren, no te contestan y no pasa nada. Si no te contestan en tiempo, tampoco pasa nada".

Mora, que ejerce también como portavoz en la Comisión de Interior del Senado, solicitó conocer el tiempo que llevan las personas encarceladas en primer grado (el régimen más restrictivo) en dicha calificación. El Gobierno eludió la pregunta y le remitió a la legislación, por lo que la senadora se quejó mediante un escrito de disconformidad de que la respuesta era "genérica" y "no resolvía la pregunta planteada".

Sin respuesta se quedó también la pregunta del grupo socialista en el Senado con respecto a una medida para "reforzar el valor del papel que desempeñan los profesores y fomentar la cultura de la responsabilidad y superación personal" prevista en la 'Estrategia de emprendimiento y empleo juvenil 2013-2016'. Los senadores querían conocer su grado de implementación y su dotación económica, pero se quedaron sin respuesta: el Gobierno cita lo que recoge la LOMCE sobre la educación en valores y desconoce el dinero público que se dedicó en concreto a esa medida.