El arzobispo de Barcelona pide sentido común y evitar "la confrontación y la violencia" en momentos complejos

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha pedido este domingo sentido común y "evitar la confrontación, la violencia y el menosprecio por los otros" en unos momentos que ha calificado de complejos, ha dicho en la homilía de la misa por la fiesta mayor de Barcelona, la Mercè.

"Pedimos 'seny' para nosotros y para nuestros dirigentes, para las familias y los pastores de la Iglesia", ha dicho ante el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el inspector general del Ejército de Tierra, Fernando Aznar --todos en primera fila--, entre otros.

Ha defendido la importancia de la ternura y la misericordia y ha pedido a la virgen de la Mercè que ayude a mantener la esperanza con las personas: "Sé que estamos viviendo momentos complejos, pero no podemos ni debemos ser profetas de calamidades", y ha pedido a Dios que proteja a todos los barceloneses y a toda Catalunya.

"Que Santa María nos mantenga firmes en la fe y nos haga testigos de la esperanza en medio de nuestro mundo pese a todas las dificultades y problemas que encontramos en él", porque la esperanza lleva a la confianza en las personas, aunque estas fallan y Dios no, por lo que ha sostenido que la verdadera esperanza se fundamenta en Él.

"Hermanos, no perdamos la esperanza en Dios. Él cumple siempre sus promesas, y no abandona al pueblo que confía en Él", ha asegurado Omella, que ve conmovedor ver a personas que no pierden la esperanza y tienen ilusión entre dificultades y penalidades, porque las mantiene firmes y con dignidad.

"Nuestro mundo está muy necesitado de misericordia, de comprensión y ternura, hasta el punto de que, si no las tenemos, difícilmente caminaremos por el camino del bien", ha avisado, y ha lamentado que cada día más niños y jóvenes viven crispados, tensos y con agresividad en su interior por falta de ellas, por decisiones de los padres y por rupturas familiares.

PUIGDEMONT Y AZNAR

Puigdemont y Forn han saludado al inspector general del Ejército de Tierra al llegar éste a primera fila, en la que ya estaban los miembros del Govern, y han conversado unos instantes antes de que empezara la misa, mientras que Millo ha llegado momentos después de su inicio.

A la misa han asistido los líderes del PSC, Jaume Collboni; grupo Demòcrata, Xavier Trias; de Cs, Carina Mejías; de ERC, Alfred Bosch, y del PP, Alberto Fernández, mientras que ningún concejal de la CUP ha acudido y ninguno de BComú ha asistido de forma oficial.

La alcaldesa, Ada Colau, prevé encontrarse con los concejales y Puigdemont a la salida de la Basílica para ir en comitiva hasta el Ayuntamiento, tras volver de Zaragoza, donde ha participado en la asamblea de cargos electos convocada por Podemos.