Beaumont defiende que ha intentado acordar la ley de Policías y Podemos se muestra "optimista"

Tras la intervención de la consejera, Podemos, cuyo voto es clave para la aprobación de la ley, se ha mostrado "optimista" y ha considerado que de aquí al 19 de octubre, fecha en la que está prevista la votación en el pleno del Parlamento, "habrá avances", en palabras del parlamentario de la formación morada Rubén Velasco.

Durante una comparecencia parlamentaria a petición del PPN, la consejera ha asegurado que desde el mes de marzo tanto ella como la propia presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, ha mantenido diversos encuentros con los sindicatos para tratar de buscar un acuerdo.

Como ejemplo, Beaumont ha asegurado que tras los primeros contactos celebrados en marzo, el Gobierno de Navarra decidió modificar 38 artículos incluidos en la redacción del anteproyecto.

Además, ha explicado que puso de manifiesto a los sindicatos que "todo era negociable y que esperábamos sus propuestas". Los sindicatos APF y SPF presentaron un documento de 18 páginas que planteaba su apuesta por la asunción de un modelo policial de exclusividad. Por su parte, ELA, UGT y CCOO remitieron un documento planteando puntos básicos previos a la negociación, unos puntos que, según Beaumont, el Gobierno ya estaba cumpliendo.

Tras varias reuniones con APF y SPF, en el mes de septiembre el Gobierno de Navarra presentó una nueva propuesta de acuerdo que fue remitida a todos los sindicatos junto con la convocatoria de la Mesa Sectorial.

Beaumont ha explicado que la Mesa Sectorial se reunió el 14 de septiembre con "el resultado público y notorio de que todos los sindicatos se opusieron a la propuesta por distintos motivos: APF y SPF por considerarla insuficiente, UGT y CCOO por considerar que vulnera los derechos de los trabajadores, y ELA se ausentó de la reunión".

La consejera ha indicado que "negociar es una cosa y llegar a acuerdos es otra" y se ha preguntado "qué más podemos hacer desde la Administración, cuando algunos sindicatos siguen diciendo que no hay que tocar para nada la ley de 2015 y cuando otros sindicatos que sí se han sentado han decidido no apoyar la última propuesta".

CRÍTICAS DEL PPN Y DE UPN

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que la consejera "se ha burlado de todos, de los policías, de los parlamentarios y, lo que es más importante, de todos los ciudadanos navarros". Además, ha acusado a la consejera de realizar un "chantaje" al advertir de que si no se aprueba la ley, la Policía Foral no podría desempeñar correctamente su trabajo. "Eso es amenaza, coacción, intimidación. Ésta es la ley chantaje y a la consejera no le ha dado la gana de negociar la ley chantaje", ha indicado, para afirmar que para Beaumont "la Policía Foral es un medio para conseguir una ley de policías politizada, lo único que le interesa es que salga de Navarra la Policía Nacional y la Guardia Civil".

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha indicado que a la consejera Beaumont "le ha sobrado prepotencia, le ha faltado disposición al diálogo, le ha faltado proyecto, le han sobrado órdagos y le ha faltado humildad, y lo que le ha ocurrido es que está sola porque no le acompañan ni sus propios socios de Gobierno". "Beaumont nunca ha creído en la Policía Foral y la tiene machacada. Que usted diriga la Policía Foral es tan inverosímil como que yo dirija un movimiento okupa", ha añadido, para afirmar que a la presidenta del Gobierno "habrá que pedirle también responsabilidades por esta ley".

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha afirmado que la consejera ha explicado "perfectamente el diálogo que ha llevado a cabo con los sindicatos" y ha señalado que "han sido siete meses de contactos desde el mes marzo". "Hubo tres sindicatos que no querían saber absolutamente nada de esta ley y con otros dos no ha sido posible llegar a acuerdos. Que a estas alturas se diga que el Gobierno no ha negociado no tiene sentido", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que al PPN "le ha dado completamente igual lo que diga la consejera, venía con su libro y el objeto de la comparecencia le ha dado completamente igual". "Pasa olímpicamente de la ley de Policias, pasa de lo que le pase a los policías forales. Beltrán podía haber entrado a discutir la propuesta planteada por el Gobierno, pero no, ha venido con su libro y le daba igual todo lo demás", ha indicado Araiz, que ha dejado la puerta abierta a seguir negociando con los sindicatos hasta que el pleno del Parlamento tenga que votar la ley.

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco se ha mostrado "optimista" ante un posible acuerdo sobre la ley de Policías y ha considerado que "de aquí al 19 de octubre -fecha de la votación en el Parlamento- habrá avances". Además, ha defendido "el modelo de exclusividad, es decir, que la Policía Foral pueda asumir todas las competencias, lo que implica la reducción de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil". "Eso implicaría la absorción en Policía Foral de miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado y no tenemos ninguna pega", ha señalado.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha indicado que "dos no negocian si uno quiere y parece que la falta de voluntad negociadora se ha dado solo por una parte". Así, ha criticado que "la consejera de Interior ha hablado de los policías como poco trabajadores y ha dicho que son unos peseteros". "Le han contestado que hay una clara falta de voluntad de negociar y que ha perdido la oportunidad de conseguir un acuerdo que revitalice a la institución. El colectivo no se fía de la consejera", ha afirmado.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha reiterado que "una ley que modifique la anterior en las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo de los policías forales debería contar con el consenso de la mayoría sindical". "Esta fue nuestra posición cuando el Gobierno remitió este proyecto sin el acuerdo sindical y dijimos que si llegaba el momento de la votación sin acuerdo presentaríamos una enmienda de devolución. Esa va a seguir siendo nuestra posición hasta el 19 de octubre. Si no hay acuerdo, rechazaremos el proyecto de ley. Y a día de hoy todos los sindicatos lo rechazan. Nosotros pedimos que se siga negociando", ha indicado.