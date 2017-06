Tres meses de cárcel a un guardia civil que insultó a un cabo en el operativo del caso Asunta

El Tribunal Supremo ha confirmado tres meses de prisión a un guardia civil por insultar a un cabo que le dio una orden cuando tras un registro iba a trasladar a prisión al padre de Asunta Basterra, la niña cuyo cadáver fue hallado el 22 de septiembre de 2013 en una cuneta cerca de Santiago de Compostela.

En una sentencia el alto tribunal desestima el recurso del agente contra la resolución del Tribunal Militar Territorial Cuarto, que le impuso dicha pena por un delito de insulto a superior.

Precisamente, el Supremo confirmó el pasado mes de octubre la condena a 18 años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a cada uno de los padres de Asunta Basterra, Alfonso Basterra y Rosario Poro, por el asesinato de la niña, su hija adoptiva.

Ahora en otra sentencia el Supremo confirma la dictada por el citado Tribunal Militar.

El Tribunal Militar declaró probado que el 30 de diciembre de 2013 se realizó un operativo de la Guardia Civil consistente en un servicio de protección y custodia de Alfonso Basterra desde el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) hasta los juzgados de Santiago de Compostela para un registro domiciliario en el marco de las actuaciones que se llevaban a efecto en el caso Asunta.

Añade que en el operativo participaban miembros del Servicio de Protección y Seguridad, en concreto el condenado y otro agente, e integrantes de la Sección de Intervención Rápida.

Concluida la diligencia y aún en dependencias judiciales, antes de introducir a Alfonso Basterra en el furgón policial y ante la presencia de reporteros de medios de comunicación, el cabo, siguiendo instrucciones de un sargento, indicó a los miembros de la conducción que esperasen a que las cámaras de televisión fueran retiradas para salir del garaje con el preso.

La sentencia relata que en ese momento el condenado, "empleando un tono de voz elevado y en actitud desafiante, se dirigió al cabo con expresiones como "el jefe de la escolta soy yo y lo meto cuando me sale de los cojones", "me cago en tu puta madre si está viva, ¿quién te crees que eres tú?, tú no eres nadie, eres una puta mierda aquí", así como insultos tales como "hijo de puta" e "imbécil".

Ante tal situación, el sargento le recriminó al guardia civil su actitud pero el condenado se dirigió de nuevo al cabo y le dijo: "Aquí en todo caso quien manda es el sargento", tras lo cual se introdujo en el vehículo oficial e inicio el regreso al centro penitenciario.