Los catalanes aprueban al Govern y Barcelona por el 1-O y suspenden al Gobierno según el CEO

Dan al Govern una nota media de 5,03, al Ayuntamiento un 5,08, y al Gobierno central un 2,73, en una encuesta realizada con 1.200 entrevistas presenciales del 16 de octubre al 9 de noviembre.

Como novedad se ha destinado un capítulo específicamente al 1-O, y los datos indican que el 57,4% de catalanes aprueba la gestión del Govern, el 34,6% la suspende y el resto no sabe o no contesta; mientras que en el caso del Gobierno central, la aprobación es del 29,6%, el suspenso del 62,9% y el resto no sabe o no contesta.