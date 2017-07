El 54% de catalanes votaría en un referéndum unilateral, según un sondeo

El 54,1% de catalanes participaría en un referéndum sobre la independencia de Catalunya que se convocara unilateralmente, frente al 37,1% que lo rechazaría, según una encuesta publicada este domingo por 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

El sondeo pregunta sobre varios escenarios en relación al proceso soberanista y al referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre, en el que el 'sí' ganaría con el 42,5% de votos y el 'no' quedaría en segundo lugar con el 37,6%, mientras que el 10,2% no participaría y el 9,7% no responde la pregunta.

Por partidos, la mayoría de los votantes de ERC (93%), la CUP (84%) y el PDeCAT (81%) votaría a favor de la independencia, mientras que los del PP (73%), Cs (74%), PSC (74%) y CatComú (46%), aunque en ese último caso los independentistas llegan al 38%.

En cuanto a la participación, el 99% de votantes de ERC votarían, seguidos de la CUP (86%), el PDeCAT (84%) y CatComú (69%), mientras que sería minoritaria la afluencia a las urnas de votantes del PSC (38%), PP (26%) y Cs (9%).

El 71,7% de encuestados se muestra a favor de un referéndum sobre la independencia de Catalunya y el 62,1% cree que el Gobierno central debería dejar que se celebrara el del 1-O, frente al 24,3% que rehúsa consultar a los catalanes.

Un 27% de ellos, sin embargo, apoya que el Estado emprenda acciones contra la votación: el 16,6% cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería instar a los tribunales a actuar y el 10,8% apuesta por que se suspenda la autonomía de Catalunya.

El sondeo, realizado por GAD3, se ha realizado a través de una encuesta 'online' a 600 personas mayores de 18 años con derecho a voto en Catalunya entre el 23 y el 29 de junio.