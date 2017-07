La censura india ordena tapar con pitidos a premio nobel al decir "vaca"

El órgano censor indio ha ordenado tapar con pitidos cuatro palabras, una de ellas "vaca", en un documental sobre el filósofo y premio Nobel de Economía indio Amartya Sen como requisito para que la obra obtenga el permiso para ser difundida en la India.

"El documental iba a ser estrenado este viernes, pero el martes la Junta Censora de Calcuta me citó personalmente y me dijo que tenía que tapar con pitidos cuatro palabras incluyendo 'vaca' para poder estrenar la cinta", indicó a Efe el director de la cinta, Suman Ghosh.

Además del término para designar a los bovinos, la oficina de Calcuta de la Comisión Central de Certificación Cinematográfica (CBFC), ordenó silenciar las palabras "Gujarat", nombre de ese estado de la india; "Hindú" e "Hindutva", concepción extremista que considera que la indianidad está ligada a la religión hinduista.

"Traté de preguntar las razones, pero no entendí la explicación que me dieron, no le encontraba ningún sentido", explicó Ghosh.

El director señaló que no va a modificar la cinta y recurrirá la decisión a instancias superiores.

Desde la Junta censora de Calcuta rehusaron responder Efe y explicaron que "no hablarán con los medios de este asunto".

El documental "The Argumentative Indian" está basado en el libro homónimo de Amartya Sen y cuenta con la presencia del propio intelectual analizando la India contemporánea y episodios controvertidos de su historia reciente como los conflictos comunales y los religiosos entre musulmanes e hinduistas.

Según medios locales, la oficina de Calcuta del CBFC ha remitido un informe a su sede central en Bombay explicando que las palabras censuradas "podrían dañar los sentimientos de ciertas comunidades" y "podría poner en peligro la seguridad de Gujarat", citado en el documental al hablar de la violencia contra la minoría musulmana en 2002.

A Ghosh esta explicación le parece "irónica", sobre todo teniendo en cuenta que el libro en el que se basa el documental habla sobre "el pluralismo de ideas y la importancia del debate" como señas de identidad de India.

"Recurriremos y esperaremos a ver cómo se desarrolla el problema, pero pase lo que pase no voy a tapar con pitidos a uno de los intelectuales más importantes de India", aclaró Ghosh.

Amartya Sen, profesor de la Universidad de Harvard y Premio Nobel de Economía en 1998 "por su contribución a la economía del bienestar", es uno de los intelectuales más importantes de la actualidad.

La CBFC es fuente habitual de titulares para los periódicos de la India ya sea por vetar el nombre de la ciudad Bombay en una canción alegando que el nombre oficial de esa ciudad es "Mumbai", por prohibir los besos largos en las películas de James Bond o por detener la proyección de "50 sombras de Grey" en los cines.