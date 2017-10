Las claves del 1-O en 10+1 tuits

Durante la jornada del 1 de octubre, las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de informar acerca de los hechos que se iban sucediendo en los distintos enclaves donde acudían los catalanes a votar. Pero también han sido un campo de batalla entre las distintas partes para conformar la opinión y crear el relato de lo sucedido durante el 1-O.

Desde el pasado martes 26, eldiario.es y Kreab han venido realizando un seguimiento en tiempo real de la actividad en Twitter a través del Observatorio digital del 1-O. Para ello, se ha realizado una selección de los hashtags más utilizados y se ha recogido toda la actividad en la red de políticos, partidos y otros perfiles clave como periodistas.

Tras analizar los 24 hashtags y palabras clave que se produjeron desde el 7 de Septiembre, sabemos que hasta el 1-O, 631.426 personas participaron en la conversación, generando más de tres millones de tweets y más de once mil millones de impactos potenciales. En total, el 18,3% de la conversación sobre el referéndum fue con el hashtag #1O, frente al 19,4% que uso #CatalanReferendum (empleado para dar relevancia internacional a la jornada) y el 5,6% que criticó la actuación del gobierno con #RajoyDimision.

A continuación, se desgranan diez claves de lo sucedido en el 1-O a través de diez tuits:

1. Crisis de Estado. Lo ocurrido el 1-O representa una crisis de Estado sin precedentes en nuestra historia democrática. El referéndum ilegal se celebró, aunque sin garantías. Los Policías y Guardias Civiles desplazados a Catalunya solo lograron cerrar 92 colegios de los 2315 previstos.

Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente. — Jordi Évole (@jordievole) October 1, 2017

2. Hacia la DUI. La comparecencia de Puigdemont al cierre de la jornada trasladó la intención del Govern de la Generalitat de dar por ganado el referéndum y remitir los resultados al Parlament —siguiendo la Ley de Referéndum— para que la mayoría independentista de la Cámara apruebe la Declaración Unilateral de Independencia.

(5) Avui, en aquesta jornada d'esperança i patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat un Estat independent en forma de República pic.twitter.com/5NhVdZ6lvP — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2017

3. Rajoy busca fortalecer su posición en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno anunció una convocatoria a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar sobre el futuro. Además, comparecerá de forma voluntaria en el Congreso de los Diputados en los próximos días.

Voy a comparecer en el @Congreso_Es y convocaré a las fuerzas políticas para reflexionar sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos pic.twitter.com/Y4mSnEjAWB — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 1, 2017

4. Polémica sobre el uso de la fuerza. Los incidentes ocurridos el 1-O, que dejaron más de 800 heridos según el Govern, ayudaron a redefinir el marco de la conversación, que pasó de estar centrado en la ilegalidad del referéndum, a la supuesta conculcación de derechos ciudadanos. Ello sirvió también para justificar la apelación de Puigdemont a la comunidad internacional.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2017

5. Cohesión del bando secesionista. El 1-O sirvió para escenificar una imagen de cierre de filas tras el president Puigdemont por parte del bando independentista y soliviantó buena parte de las sensibilidades previas entre CUP, ERC y PDeCAT, que han pasado a un segundo plano.

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) October 1, 2017

6. Unidad en el bloque constitucionalista. El PSOE ha sido muy crítico con el Gobierno y la actuación policial pero ha dejado muy claro su compromiso con el Estado de derecho. Ciudadanos también ha apoyado al Gobierno de Rajoy y reclama elecciones autonómicas.

Hoy es un día triste para nuestra democracia, no nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo. ¡Serenidad y diálogo! pic.twitter.com/6cMN6sTea1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2017

7. La moción de censura pierde fuerza frente al posible adelanto electoral. Algunas fuentes del PP citadas por algunos medios deslizaban en la noche del domingo que si no lograba el apoyo incondicional del PSOE para afrontar la crisis, no descarta convocar elecciones generales anticipadas. Iglesias y Colau trasladaron toda la presión posible a Pedro Sánchez y el PSOE, solicitando una moción de censura en Madrid que, sin embargo, ha sido descartada de facto por Sánchez.

La democracia no se defiende a palos ni desde las cloacas. Los demócratas debemos unirnos para echar a Rajoy 👇 pic.twitter.com/pbvjs4Y0tG — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 1, 2017

8. Los mercados, en guardia ante la tensión por Catalunya. El euro pierde los 1,18 dólares al inicio de las operaciones en Asia. El Ibex 35 caía un 1,36% tras la apertura, con la banca y las compañías catalanas como valores más castigados.

Euro ruffled by Spanish vote; Asia data cheer stocks https://t.co/jWVSSp1IVq — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2017

9. 3 de octubre: Huelga General. La convocatoria de Huelga General para el próximo 3 de octubre había sido preavisada por los sindicatos minoritarios y la CGT. Además, el 1-O anunciaron su adhesión los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, con lo que la convocatoria tendrá incidencia sobre la economía catalana.

Una cosa es decidir lliurement si vas a votar, l'altre q et prohibeixin votar. La meva resposta democratica es votar #referendumCat #1Oct pic.twitter.com/1GmDDODkQx — Camil Ros (@camilros) October 1, 2017

10. Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Tras lo ocurrido, el Gobierno Rajoy podría tener mayores problemas a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Para ello, necesitaría contar con el PNV, que reunió a su Ejecutiva el 1-O para condenar la actuación de las fuerzas de seguridad en Catalunya. Los presupuestos actuales, por tanto, serán prorrogados

Muestro mi preocupación y tristeza tras lo ocurrido ayer en Cataluña. La sociedad catalana no se merece esto. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) October 2, 2017

10+1. Eco internacional centrado en la respuesta policial. La jornada del 1 de octubre ha destacado por la amplia cobertura realizada por medios de comunicación internacionales y por las declaraciones de destacados líderes políticos de otros países, que han utilizado Twitter para pronunciarse sobre la cuestión. Entre los tuits más virales por parte de políticos han destacado los de Jean-Luc Melenchon, candidato a las últimas elecciones presidenciales francesas; Charles Michel, primer ministro belga; Martin Schulz, líder de los socialdemócratas alemanas y principal perdedor de las recientes elecciones en Alemania; Nicola Sturgeon, premier de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés; y de Boris Johnson, ministro de asuntos exteriores británico y una de las principales figuras de los tories.

L'État espagnol perd son sang-froid. La nation ne peut être une camisole de force. #Catalogne — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 1, 2017

Die Eskalation in Spanien ist besorgniserregend. Madrid und Barcelona müssen sofort deeskalieren und den Dialog suchen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) October 1, 2017

Some of the scenes in #Catalonia this morning are quite shocking and surely unnecessary. Just let people vote. https://t.co/nM1KT8EHVS — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 1, 2017