El colombiano René Higuita dice que es víctima de extorsión

El exmundialista colombiano René Higuita denunció hoy que ha recibido llamadas extorsivas de parte de supuestos miembros de Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) que operan en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia.

"Muy preocupado me encuentro, porque hay un bandido que nos está llamando a extorsionarnos y pidiendo plata, camuflado a nombre de las Bacrim de Urabá", dijo Higuita en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Las llamadas bandas criminales han tomado el lugar de organizaciones desmovilizadas en Colombia, como las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando, principalmente en zonas de frontera.

El exportero de la selección Colombia, del Atlético Nacional y del español Real Valladolid, que actualmente está radicado en el municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia (noroeste), solicitó a las autoridades apoyo para solucionar el problema.

"No creo mucho en este personaje, no se si habrá Bacrim, y menos de Urabá en Puerto Berrío. A las autoridades pertinentes les pido el favor que me colaboren", concluyó.

Higuita es recordado por la jugada del "escorpión", en la que apoyando sus manos en el suelo alejó el balón con los talones durante un amistoso frente a Inglaterra en el estadio de Wembley el 6 de septiembre de 1995.