Una consejera del Govern balear responde a un diputado del PP: "¿Usted quiere verme en la cárcel o en la cuneta?"

La consejera de Cultura del Govern balear, Fanny Tur, ha protagonizado un rifirrafe este martes con el diputado del PP y exvicepresidente de Balears, Antoni Gómez, a raíz de los encarcelados por el procés. El conflicto entre ambos se produce tras la polémica generada por la asistencia de Tur a una ceremonia, llamada 'Nit de la Cultura', en la que se premió a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El acto, organizado por la asociación Obra Cultural Balear, también contó con la presencia de la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.

En sede parlamentaria, Gómez ha recriminado a Tur su postura y la de Més per Mallorca, partido al que la consejera pertenece y que gobierna en Balears junto con el PSOE. "En España no hay presos políticos ni se encarcela a las personas por sus ideas, la prueba evidente es que usted está hoy aquí y no en otro sitio", ha dicho del diputado popular. "¿Usted quiere verme en la cárcel o en la cuneta?", le ha contestado Tur. "Es que no le he entendido", ha añadido la consejera.

Nit de la Cultura

El PP registró en el Parlament balear una pregunta que, de manera genérica, se referiría a si es "lícito" que "se utilicen recursos públicos para premiar a los que actúan contra el Estado de Derecho", en una clara alusión a la supuesta financiación que habría recibido Obra Cultural Balear por parte del Govern para que oficiara la 'Nit de la Cultura'. El acto, celebrado el pasado mes de diciembre, se organiza cada año por parte de la asociación pancatalanista.

En el pleno de este martes, Antoni Gómez ha comentado a la consellera Fanny Tur que le parecen "lícitas" las "evidentes simpatías" del Ejecutivo balear por "el independentismo catalán". Sin embargo, ha añadido que no es "tan lícito cuando el Govern convierte estas simpatías en actos de apoyo". Para Gómez, no es adecuado que se usen "recursos de todos los ciudadanos para pagar fiestas de apoyo a presuntos delincuentes que quieren romper nuestro marco de convivencia".

Fuentes de la Conselleria de Cultura han comentado a eldiario.es que el Govern no ha financiado la 'Nit de la Cultura' y que, si bien la televisión autonómica -IB3- retransmitió el acto en directo y ello supuso un gasto de dinero público, lo cierto es que el ente audiovisual es autónomo y la decisión de transmitir o no la ceremonia depende del director de IB3.

"Atacar el Estado de Derecho es financiar a HazteOír"

La consejera de Cultura también ha contestado al exvicepresidente balear que "atacar el Estado de Derecho" es "subvencionar entidades que hacen apología del fascismo y el franquismo", así como asociaciones que hacen hincapié en las "desigualdades y marginación que sufren las personas con una determinada orientación sexual, como HazteOír".

Asimismo, ha afirmado que ir en contra del Estado de Derecho es "saquear las arcas públicas", y ha mencionado varios casos de corrupción que afectan al PP, como el caso Gürtel, Nóos o Púnica. "También lo es recortar libertades o cuestionar el derecho a reunirse, concentrarse o votar", ha añadido.