El consejero de Melilla que forzó la casa de su ex pareja con una radial no dimitirá

El consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla, Isidoro Gonzalez (PP), ha anunciado este jueves que no dimitirá tras darse a conocer un vídeo en el que aparece forzando con una radial la cerradura del domicilio de su ex pareja aprovechando su ausencia. La afectada denunció los hechos el pasado 31 de diciembre en el mismo juzgado en el que se está tramitando la demanda de separación. Sobre González pesa también una denuncia por violencia de género del 29 de octubre del pasado año.

El consejero, un Inspector de la Policía Nacional en excedencia, mantiene que se está haciendo "escarnio público" de su separación matrimonial y lamenta que la oposición, que ha pedido en bloque su cese, esté utilizando como "arma arrojadiza" los hechos contra el gobierno local y, en concreto, contra su presidente, Juan José Imbroda.

Según su versión, llevaba varios meses intentando que su ex pareja le devolviera algunos de sus objetos personales y ella se había negado. Su defensa se basa en que no estaba cometiendo ningún delito porque la vivienda continúa siendo de su propiedad "mientras un juez no establezca lo contrario", aunque en la denuncia de su ex mujer figura que se decidió que la casa la utilizasen ella y el hijo que tienen en común mientras se realizaban los trámites de separación.

Según consta en esta denuncia, González aprovechó que ella se encontraba de vacaciones con su familia en Granada para entrar acompañado de un cerrajero y forzar la cerradura con una radial. En las imágenes, grabadas por uno de sus vecinos, aparece llevándose algunos objetos de la casa e incluso saludando a cámara.

Tras darse a conocer la denuncia por violencia de género, González se retiró de forma temporal de su cargo pero regresó tras la petición expresa de Juan José Imbroda, presidente de Melilla. En aquel momento defendió su presunción de inocencia y consideró el asunto "de ámbito privado".