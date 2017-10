El conseller cree el Gobierno tiene rabia porque el Estado ha desaparecido de Cataluña

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha denunciado hoy que el Gobierno está actuando con "rabia" contra las instituciones catalanas, como los Mossos d'Esquadra, porque tras los atentados yihadistas del pasado agosto en Barcelona constató "muy claramente" que "el Estado había desaparecido" de Cataluña.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Forn ha advertido de que el Gobierno está intentado "recuperar competencias" en sectores clave que actualmente tiene la Generalitat, como en seguridad y enseñanza, porque tienen "rabia" de que el Estado "haya desaparecido de Cataluña".

El conseller ha indicado que tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado 17 de agosto, ya percibió que desde el Gobierno "llevaban muy mal" que la "única voz" que se oía en las reuniones sobre seguridad, atención sanitaria a los heridos y contactos con consulados fuera la de la Generalitat.

"Vi las caras de aquellas personas (los representantes del Gobierno en las reuniones tras los atentados) y pensé: 'esto ha ido muy bien (la gestión), pero lo pagaremos muy caro'. Lo intuí", ha indicado Forn.

El conseller ha denunciado que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que hoy declara acusado de sedición ante la Audiencia Nacional, se convirtió entonces en un "enemigo público" para algunos sectores porque la policía catalana logró a su entender un gran reconocimiento internacional por su gestión tras los atentados.

Forn ha afirmado que está "preparado para todo", incluso para que le destituyan desde Madrid, aunque ha advertido de que alguien le tendrá que explicar "muy bien" por qué lo hacen, si finalmente ocurre, ya que no ha cometido "ningún delito".

"¿En base a qué decisión me pueden cesar como miembro del gobierno? Me gustaría que alguien me lo explicara. El artículo 155 no habla de la sustitución de los miembros del gobierno. Sería curioso. No creo que pueda pasar", ha remarcado.

Forn no ha querido precisar si el Govern declarará la independencia antes de Navidad, aunque ha afirmado que no descarta que esto ocurra si finalmente el Gobierno no acepta la propuesta de diálogo planteada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para los próximos dos meses.