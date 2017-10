El conseller Santi Vila presenta su dimisión: "Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado"

Lo ha hecho después del anuncio de Puigdemont de su decisión de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, argumentando que no ha conseguido del Gobierno central garantías para convocar unos comicios con normalidad, en alusión a que no se aplicara el 155.

En un apunte en su cuenta de Twitter, ha afirmado: "Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al presidente Carles Puigdemont y a los catalanes".

Vila no tiene acta de diputado en el Parlament, por lo que la mayoría soberanista en la cámara catalana no pierde ninguno de los 71 diputados con los que cuenta en estos momentos.

CONSELLER DESDE 2012

Santi Vila entró en el Govern en 2012 con el primer Ejecutivo de Artur Mas, procedente de la Alcaldía de Figueres (Girona), entonces como conseller de Territorio y Sostenibilidad, cargo que conservó hasta enero de 2016, cuando pasó a liderar la Conselleria de Cultura.

Un año y medio después, en julio de este año, Puigdemont lo nombró titular de la cartera de Empresa y Conocimiento en sustitución de Jordi Baiget, que fue destituido tras expresar sus dudas acerca de la hoja de ruta del Govern.