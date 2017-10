El conseller Turull: "El mundo tiene que darse cuenta de cómo se las gasta el Estado español"

En declaraciones al 3/24 recogidas por Europa Press, Turull ha lamentado que en el mismo día en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contesta el requerimiento del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, pidiendo diálogo, el Estado conteste con "más represión".

"Nos hemos esforzado mucho, con nuestro compromiso y determinación con el 1-O desde el diálogo, pero el Estado español empezó el 1 de octubre con las cargas y sigue hoy. Es una vergüenza democrática. El mundo tiene que darse cuenta de cómo las gasta el Estado español", ha aseverado.

Ha destacado que Sànchez y Cuixart son líderes de "las dos entidades que han hecho las manifestaciones más numerosas y pacíficas de Europa", y por ello ha criticado las imágenes en que se ve cómo una furgoneta traslada a ambos a la prisión de Soto del Real: "Presos políticos en pleno siglo XXI. Esto es el Estado español".

Ha sostenido que el Estado está "dinamitando el diálogo": "La oferta de diálogo depende de ellos. Es su responsabilidad. Reclaman la rendición y la resignación, pero no la tendrán".

Ha asegurado que el Govern valorará este martes la situación sin caer en provocaciones: "Cada día nos dan un motivo más que nos carga de razón. También de cara a la comunidad internacional. Ahora se ve quién actúa como en el siglo XXI y quién como en el siglo pasado".

Preguntado por si se trata de una venganza del Estado, ha afirmado: "Exacto. Intentan instalar ya no el discurso del miedo, sino el terror. Pese a ello la gente aguantó el 1-O y defendió la democracia".

Ha pedido a los ciudades que actúen con serenidad y no caiga en provocaciones: "El Estado juega a provocar, no solo a reprimir. Nos tenemos que movilizar, pero no caigamos en la provocación".