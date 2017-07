La falta de consenso impide declaraciones del Congreso sobre Venezuela y ETA

La falta de consenso entre los grupos parlamentarios ha impedido hoy que el Congreso de los Diputados aprobara tres declaraciones institucionales sobre el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la crisis de Venezuela y las últimas muertes de inmigrantes en el mar.

El veto del PNV y Bildu ha frustrado la declaración institucional con motivo del 20 aniversario del asesinato a manos de ETA del edil de Ermua, mientras que la oposición de Podemos ha impedido la de Venezuela y la relativa a la inmigración.

Las declaraciones institucionales requieren de la unanimidad de los partidos del Congreso, lo que no ha sido posible por el rechazo del PNV y Bildu al texto consensuado por el PP, PSOE, PSOE y Unidos Podemos sobre Miguel Ángel Blanco y que había sido impulsado inicialmente por los 'populares'.

El texto manifestaba su condena ante cualquier forma de terrorismo y expresaba su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas y a las familias que durante años han sufrido el terrorismo de ETA.

"Nuestra sociedad no será libre y pacífica si no existe una convivencia basada en el respeto y la tolerancia; y no puede ser digna si no está basada en el conocimiento de la verdad, de lo que históricamente sucedió", rezaba la declaración.

Los proponentes mantenían que en la lucha antiterrorista, las víctimas deben ser siempre la "referencia" y se felicitaba de que 20 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco el Estado democrático y de derecho haya conseguido "derrotar a ETA".

"La experiencia de estos años pone de manifiesto que solo desde la unidad y la suma de esfuerzos se puede derrotar a uno de los peores enemigos de la democracia que es el terrorismo", remarca.

En un comunicado, el PNV ha lamentado que no se haya podido llegar a un consenso y ha criticado la "premura" con la que se ha pretendido aprobar el texto sin que haya podido participar de las modificaciones parciales que se han realizado a lo largo del día al texto original.

Sobre su contenido, el PNV señala la "total ausencia" de una visión hacia el futuro "obviando cualquier mención hacia la construcción de un futuro de convivencia y normalización", aspecto que considera "fundamental".

La oposición de Podemos también ha impedido que salga adelante una declaración del Congreso sobre la crisis de Venezuela en la que, según el texto propuesto por el PP, se celebraba la excarcelación del opositor Leopoldo López y se pedía la liberación del resto de presos políticos.

Podemos, que asegura que no se oponía a la aprobación de una declaración institucional sobre Venezuela, había presentado al PP una redacción alternativa, en la que añadía la condena de "todas las violencias" e incidía en la importancia del diálogo entre todos los actores implicados en el "conflicto".

Tampoco ha salido adelante otra declaración institucional sobre las últimas muertes de inmigrantes mientras intentaban llegar a las costas españoles y que se lamentaba el naufragio de una patera en aguas del mar de Alborán, en el fallecieron la semana pasada medio centenar de inmigrantes.

Según han informado fuentes del PSOE, la iniciativa no ha podido salir adelante porque Podemos pretendía introducir modificaciones al texto, que ya había sido apoyado por el resto de grupos.

Por contra, fuentes de Podemos han remarcado que sólo habían propuesto añadir un punto a la declaración, a lo que el PSOE se ha negado desde el primer momento. "Así es difícil negociar", han asegurado las fuentes de la formación morada.

Podemos proponía que se incluyera la necesidad de articular vías legales y seguras para la entrada de inmigrantes por ser una de las razones principales por las que estas personas arriesgan su vida.