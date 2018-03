El sueño de convertirse en el primer senador indígena de la historia de Paraguay

Convertirse en el primer senador indígena de la historia de Paraguay, como representante del primer movimiento político de los pueblos ancestrales, es el objetivo de Gerónimo Ayala, de la comunidad mbyá guaraní y principal candidato a la Cámara Alta por el Movimiento Político Indígena Plurinacional (MPIP).

Arquitecto de profesión, Ayala, de 37 años, explicó a Efe que esa representación se hace imperiosa ya que las comunidades indígenas nunca tuvieron un miembro en el Congreso.

"Los pueblos indígenas nunca hemos tenido representatividad política dentro de la estructura política del Gobierno de Paraguay. Desde que empezó la dictadura y, de alguna manera, desde el descubrimiento de América, ya pasaron 500 años, y los pueblos indígenas nunca han tenido esa oportunidad", dijo Ayala.

Sin embargo subrayó que el MPIP, creado en 2014 y registrado dos años después en la Justicia Electoral, incluye también a no indígenas, componiendo candidaturas interculturales que serán una de las novedades en las elecciones generales del 22 de abril.

"Es un movimiento que fue creado desde los pueblos indígenas, pero con una visión de interculturalidad, o sea que abre la puerta también a los no indígenas", afirmó Ayala.

En ese sentido, el movimiento presentará candidatos indígenas y no indígenas al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlamento del Mercosur y a integrar siete de las 17 juntas departamentales,

"Desde un principio abrimos esa puerta porque si vamos a hacer política, no vamos a hacerla solos. Los indígenas no lo pueden hacer solos, a pesar de que hay más de 112.000 indígenas, pero es muy poquito, no llega ni al 3 % de la población de Paraguay", indicó.

Otra de las características del MPIP es que es un movimiento que, a su juicio, no se enmarca en los conceptos de la política tradicional de izquierda-derecha o progresista-conservador.

"Nosotros no somos de izquierda ni de derechas, somos de la naturaleza. Es transversal porque en la naturaleza no hay izquierda ni derecha, el movimiento tiene en cuenta la capacidad de cada uno, de pensamiento y de poder vivir en armonía. Tener muy en cuenta esa ideología divide mucho y crea mucha fragmentación en la sociedad", agregó.

Las referencias son diversas, con el presidente de Bolivia, Evo Morales, indígena de la comunidad aimara, como figura regional y referente capaz de acceder a la arena política.

"En Bolivia Evo Morales demostró que no hay límite en cuanto a la capacidad. Nosotros llevamos en cuenta a Evo Morales como indígena y cómo tuvo esa visión de hacer política con cosmovisión indígena", señaló Ayala.

En cuanto a la línea política, el MPIP se basa en la lucha por la igualdad en el derecho al voto de Nelson Mandela en Sudáfrica y a través de los ideales de "construir una sociedad justa con iguales oportunidades y que todos vivan en armonía".

También la figura del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) tiene para Ayala una fuerte influencia en cuanto al respeto a la "interculturalidad".

En su caso, de ser elegido senador, se enfocará en tres problemáticas que afectan a los indígenas y a otra gran parte de paraguayos: el acceso a la tierra, la educación y la salud, y la protección de los derechos humanos fundamentales básicos.

"Nosotros no vamos a crear proyectos muy complejos. Solo para tener lo básico", dijo Ayala, quien se refirió a que muchos de esos problemas podrían subsanarse en buena medida cumpliendo las leyes que ya existen pero que no se aplican.

La idea es, dijo Ayala, "acortar un poco la brecha de discriminación" entre diferentes sectores de la sociedad, y de la misma sociedad con los pueblos indígenas.

Aunque admitió que hay "muchísima discriminación y racismo entre pueblos" que "estanca" a Paraguay como sociedad.

"Los pueblos indígenas siempre han elegido a sus autoridades, que no son indígenas. En esta oportunidad el pueblo paraguayo tiene la oportunidad de poder elegir a un parlamentario que es indígena y que va a trabajar por todos, sin distinción ni discriminar a nadie", añadió.

El 76 % de las 120.000 personas de la población indígena paraguaya vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales.