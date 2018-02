Se cumplen cinco meses desde la última sesión de control al Govern catalán en el Parlament

El Parlament cumple este martes cinco meses exactos desde la última vez que celebró una sesión de control al Govern: fue el miércoles 6 de septiembre, horas antes de que la Cámara aprobara la ley del referéndum, que abrió un nuevo contencioso con el Estado.

En aquella sesión de control el protagonismo fue precisamente por esta votación y el entonces presidente Carles Puigdemont prometió que se iba a celebrar pese a las "amenazas" del Gobierno central y aseguró que encaraba el reto con serenidad, firmeza y mucha esperanza.

Aquel día también le llegaron muchas advertencias desde la bancada de la oposición, como la líder de Cs, Inés Arrimadas: "Está a punto de cometer el error más grande de la historia democrática de Cataluña y usted será el primer responsable".

Ese miércoles el líder del PP, Xavier García Albiol, también aprovechó la sesión para criticar la consulta, mientras que Lluís Corominas (JxSí) la defendió; Miquel Iceta (PSC) y Lluís Rabell (SíQueEsPot) optaron por hablar de los atentados de agosto, y Gabriela Serra (CUP) preguntó a Puigdemont si un Estado catalán debía tener ejército.

Desde ese pleno no se ha vuelto a hacer una sesión de control al Ejecutivo: aquel septiembre no hubo más plenos porque los partidos independentistas priorizaron hacer campaña por el referéndum, y en octubre se hicieron dos plenos, pero centrados en la declaración de independencia.

El 27 de octubre de 2017 el Gobierno central disolvió la Cámara en aplicación del artículo 155, por lo que solo se reunió la Diputación Permanente y no el pleno, y el hemiciclo no volvió a convocarse hasta el 17 de enero de este año, para abrir legislatura tras las elecciones.

Una vez constituido el pleno e iniciada la legislatura, ahora el freno para celebrar una sesión de control al Govern es la falta de acuerdo entre JxCat, ERC y la CUP para investir a Carles Puigdemont presidente, ya que no encuentran una fórmula que satisfaga a las tres partes.

En perspectiva, de los cinco meses que lleva el Parlament sin controlar el Govern, dos meses y medio pueden atribuirse a los independentistas --septiembre, octubre y la segunda quincena de enero--, mientras que los otros dos meses y medio se deben a la aplicación del 155 --noviembre, diciembre y la primera quincena de enero--.

SITUACIONES INÉDITAS

El control al Govern también se ha resentido en otros mecanismos que tienen los grupos para fiscalizar a la Generalitat, como las preguntas por escrito que pueden llevar al registro de la Cámara y que el Ejecutivo catalán tiene la obligación de responder por escrito.

Los 'comuns', por ejemplo, registraron la semana pasada varias preguntas para el Govern que se han aceptado a trámite pero que no se han trasladado a la Generalitat, ya que no queda claro si debe contestarlas el Ejecutivo que se forme o un representante del Gobierno central por tener intervenida la administración catalana.

REACTIVAR EL PARLAMENT

Ante la incógnita de cuándo será el pleno de investidura y de si JxCat, ERC y la CUP llegaran a un acuerdo, todos los grupos, a propuesta del PSC, se han conjurado este martes para reactivar parcialmente la actividad de la Cámara.

Han decidido activar seis comisiones no legislativas: la de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), las de las sindicaturas de Greuges y de Cuentas, la de Peticiones, la del Estatuto del Diputado y la de Materias Secretas y Reservadas, ya que las comisiones legislativas no pueden activarse hasta que no haya Govern.

La portavoz del PSC, Eva Granados, recordó la semana pasada que el presupuesto del Parlament es de 53,7 millones de euros y que abrir las puertas de la cámara cuesta cada día 147.000 euros y concluyó: "Me parece que los diputados no nos estamos ganando el sueldo".